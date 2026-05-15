In migliaia a Formia per la partenza del Giro D’Italia

LATINA – Sarà il Centro Fitness Montello a prendersi cura dell’impianto sportivo Vincenzo D’Amico di Latina nelle more del bando per la gestione. La firma del patto di collaborazione con l’Amministrazione è avvenuta ieri e garantirà l’apertura della struttura sportiva del quartiere Nuova Latina, la chiusura e la cura, assicurandone la fruibilità alla cittadinanza. La consegna delle chiavi e la relativa apertura al pubblico avverrà giovedì 21 maggio alle ore 11.30, alla presenza del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato e di Sergio Zonzin del Centro Fitness Montello. L’apertura e chiusura dell’impianto avverrà il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 19.30, il martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 7 alle ore 18. Il calendario indica giorni e orari di apertura minimi, in quanto il firmatario del patto di collaborazione ha facoltà di ampliare il calendario previa comunicazione al Comune di Latina.

“Con questo patto di collaborazione – afferma l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – dimostriamo come, attraverso strumenti partecipativi e il dialogo con le realtà del territorio, sia possibile dare risposte immediate e concrete ai cittadini. Attraverso l’accordo siglato questa mattina, il Centro Fitness Montello, presieduto da Sergio Zonzin, si occuperà dell’apertura e della chiusura della struttura, oltre che di una piccola attività di cura e presidio dell’impianto, con l’obiettivo di evitarne l’incuria e consentire ai cittadini di praticare attività sportiva. Tra le attività previste anche semplici attenzioni agli spazi, come l’irrigazione delle piante presenti nell’area del centro sportivo. Saranno quindi fruibili l’area fitness con percorso vita e la pista di atletica di 600 metri, caratterizzata da una particolare pendenza che la rende un unicum nel panorama sportivo del Lazio. L’obiettivo è quello di consegnare alla comunità, sin da subito, uno spazio importante per lo sport e il benessere a disposizione del quartiere e dell’intera città. Abbiamo lavorato rapidamente per trovare una soluzione che consentisse di mantenere aperto e utilizzabile il centro sportivo, permettendo a tanti ragazzi, famiglie e sportivi di vivere questo spazio, nelle more dell’aggiudicazione del bando di gara per la concessione per i prossimi otto anni. Ringrazio il Centro Fitness Montello e Sergio Zonzin per la disponibilità e il senso di collaborazione dimostrati, nonché gli uffici e la dirigente Alessandra Pacifico per il lavoro fatto. Lo sport – conclude Chiarato – rappresenta un valore sociale fondamentale per la nostra comunità e, per questo, riteniamo importante che l’impianto possa essere inutilizzato anche in questa fase di transizione”.