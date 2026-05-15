SPORT
In migliaia a Formia per la partenza del Giro D’Italia
FORMIA – In migliaia questa mattina a Formia per la partenza del Giro D’Italia, lungo le strade interessate al passaggio degli atleti che affrontano oggi la settima tappa Formia-Blockhaus, 244 km, primo arrivo in salita e frazione più lunga del Giro con traguardo sulla montagna abruzzese. La prima parte del percorso dopo lo start con il portoghese Afonso Eulalio in maglia rosa ha offerto un panorama tra i più belli della Riviera D’Ulisse lungo la costa, attraverso Sperlonga e Gaeta prima di toccare nuovamente Formia e dirigersi verso nord.
Ieri l’entusiasmante attesa con la Notte Rosa e la torre di Mola illuminata di rosa in omaggio al Giro D’Italia.
IN EVIDENZA
Patto di collaborazione con il Centro Fitness Montello per l’impianto sportivo Vincenzo D’Amico
LATINA – Sarà il Centro Fitness Montello a prendersi cura dell’impianto sportivo Vincenzo D’Amico di Latina nelle more del bando per la gestione. La firma del patto di collaborazione con l’Amministrazione è avvenuta ieri e garantirà l’apertura della struttura sportiva del quartiere Nuova Latina, la chiusura e la cura, assicurandone la fruibilità alla cittadinanza. La consegna delle chiavi e la relativa apertura al pubblico avverrà giovedì 21 maggio alle ore 11.30, alla presenza del sindaco Matilde Celentano, dell’assessore allo Sport Andrea Chiarato e di Sergio Zonzin del Centro Fitness Montello. L’apertura e chiusura dell’impianto avverrà il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8 alle ore 19.30, il martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 7 alle ore 18. Il calendario indica giorni e orari di apertura minimi, in quanto il firmatario del patto di collaborazione ha facoltà di ampliare il calendario previa comunicazione al Comune di Latina.
“Con questo patto di collaborazione – afferma l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – dimostriamo come, attraverso strumenti partecipativi e il dialogo con le realtà del territorio, sia possibile dare risposte immediate e concrete ai cittadini. Attraverso l’accordo siglato questa mattina, il Centro Fitness Montello, presieduto da Sergio Zonzin, si occuperà dell’apertura e della chiusura della struttura, oltre che di una piccola attività di cura e presidio dell’impianto, con l’obiettivo di evitarne l’incuria e consentire ai cittadini di praticare attività sportiva. Tra le attività previste anche semplici attenzioni agli spazi, come l’irrigazione delle piante presenti nell’area del centro sportivo. Saranno quindi fruibili l’area fitness con percorso vita e la pista di atletica di 600 metri, caratterizzata da una particolare pendenza che la rende un unicum nel panorama sportivo del Lazio. L’obiettivo è quello di consegnare alla comunità, sin da subito, uno spazio importante per lo sport e il benessere a disposizione del quartiere e dell’intera città. Abbiamo lavorato rapidamente per trovare una soluzione che consentisse di mantenere aperto e utilizzabile il centro sportivo, permettendo a tanti ragazzi, famiglie e sportivi di vivere questo spazio, nelle more dell’aggiudicazione del bando di gara per la concessione per i prossimi otto anni. Ringrazio il Centro Fitness Montello e Sergio Zonzin per la disponibilità e il senso di collaborazione dimostrati, nonché gli uffici e la dirigente Alessandra Pacifico per il lavoro fatto. Lo sport – conclude Chiarato – rappresenta un valore sociale fondamentale per la nostra comunità e, per questo, riteniamo importante che l’impianto possa essere inutilizzato anche in questa fase di transizione”.
SPORT
Basket, i nerazzurri si arrendono 86-65 al PalaFacchetti
La Benacquista Assicurazioni Latina Basket esce sconfitta dal PalaFacchetti in Gara 3 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale, con Tav Treviglio Brianza Basket che si impone 86-65 e accorcia le distanze nella serie, ora sul 2-1 in favore dei nerazzurri. Dopo due successi consecutivi conquistati al Palasport di Cisterna di Latina, la formazione pontina si è trovata davanti una Treviglio capace di approcciare la gara con grande intensità e aggressività, soprattutto nella prima metà di partita.
Latina, inoltre, ha dovuto fare a meno di Marko Bakovic, fermato precauzionalmente dopo il colpo subito al costato in Gara 2: le sue condizioni sono attualmente sotto osservazione da parte dello staff medico nerazzurro.
Coach Franco Gramenzi, nel post gara, ha sottolineato proprio la diversa interpretazione del match da parte dei bergamaschi nei primi due quarti: «Loro hanno giocato una grandissima partita, soprattutto all’inizio, con molta più intensità rispetto a noi». Latina, però, ha avuto il merito di reagire con carattere nel terzo periodo, tornando fino al -2 e riaprendo completamente la sfida grazie a una crescita difensiva e a una migliore fluidità offensiva.
Nel momento chiave del match, però, la Benacquista non è riuscita a completare la rimonta e Treviglio ha immediatamente ritrovato ritmo e fiducia, allungando nuovamente nel punteggio fino al definitivo 86-65. «Quando arrivi a meno due hai la possibilità di cambiare l’inerzia della gara – ha spiegato Gramenzi – ma non siamo riusciti a completare quel passo e loro hanno ripreso fiducia».
Nonostante il ko, il tecnico nerazzurro guarda già avanti: «La fortuna dei playoff è proprio questa: si azzera tutto e si riparte. Siamo ancora avanti 2-1 e giocheremo Gara 4 con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria della serie».
SPORT
Play off serie B, Benacquista Assicurazioni Latina a Treviglio per Gara-3
LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a scendere in campo per Gara 3 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale. L’appuntamento è fissato per mercoledì 13 maggio alle ore 20:45 al PalaFacchetti di Treviglio, dove i nerazzurri avranno a disposizione il primo match point della serie contro i padroni di casa della Tav Treviglio Brianza Basket.
La formazione guidata da Coach Franco Gramenzi arriva in Lombardia forte del 2-0 conquistato nelle prime due sfide, entrambe caratterizzate da grande intensità fisica, ritmo elevato e continui adattamenti tattici, come spesso accade nelle serie playoff. Dopo il successo ottenuto in Gara 1, Latina ha confermato il proprio valore anche nel secondo confronto, riuscendo a cambiare marcia nella ripresa e a indirizzare la partita grazie a una difesa aggressiva, alla qualità delle letture offensive e alla solidità del collettivo.
Nonostante il doppio vantaggio nella serie, coach Gramenzi ha sottolineato come ogni partita rappresenti una storia diversa e come il livello dell’avversario imponga concentrazione massima: «Per passare il turno servono tre vittorie. Siamo avanti 2-0, ma manca ancora l’ultimo passo». (foto Marika Torcivia)
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