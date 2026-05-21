CRONACA
Terracina, lavori eterni in galleria, la svolta: “In estate saranno aperte entrambe le gallerie”
LATINA – Per favorire la viabilità in estate, Anas, riaprirà entrambe le gallerie sull’Appia a Terracina. Dopo le polemiche per i lavori infiniti in una delle due canne, in corso da circa 4 anni, la Provincia di Latina ha deciso di intervenire su una delle principali criticità della viabilità in provincia di Latina. L’annuncio è arrivato al termine del tavolo istituzionale sull’avanzamento dei lavori lungo la SS Appia, convocato grazie all’iniziativa del consigliere regionale Cosmo Mitrano, con il Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale, il sindaco di Terracina Giannetti, i rappresentanti degli altri enti coinvolti e ai vertici ANAS.
La novità più immediata – si legge nella nota – riguarda la viabilità estiva: dal 1° giugno al 31 agosto saranno aperte entrambe le gallerie di Terracina, una misura attesa da cittadini e operatori economici che consentirà di alleggerire in modo significativo il traffico lungo un’arteria strategica, soprattutto nei mesi di maggiore afflusso turistico.
Da settembre, come previsto dal cronoprogramma, una delle due gallerie sarà nuovamente chiusa per consentire il completamento degli interventi, con conclusione definitiva fissata entro il 2028.
L’ALTRA OPERA – Annunciato anche l’avvio di un’altra infrastruttura considerata importantissima: il progetto per la realizzazione del ponte tra Terracina e Monte San Biagio, all’altezza dell’area cimiteriale. “Un intervento strategico che punta a migliorare sicurezza, fluidità del traffico e collegamenti lungo la SS Appia, rispondendo in maniera concreta alle esigenze di un territorio che da troppo tempo convive con disagi strutturali”, si legge nella nota della Provincia.
«Quella di oggi è una risposta chiara e tangibile – dichiara il Presidente della Provincia di Latina, Federico Carnevale –. L’apertura estiva delle gallerie rappresenta un risultato importante, ma ancora più significativo è l’avvio di un’opera attesa da anni come il ponte tra Terracina e Monte San Biagio. È il segnale che, quando le istituzioni lavorano insieme con determinazione, i risultati arrivano. Continueremo a vigilare affinché tempi e impegni vengano rispettati, perché questo territorio merita infrastrutture all’altezza delle sue esigenze».
CRONACA
Latina, la lite poi le botte tra tre persone in zona Pub: denunciato un 33enne. Ha colpito anche i poliziotti
LATINA – Una violenta lite è avvenuta nella notte in Via Neghelli a Latina nella zona dei Pub, finita con la denuncia di un 33enne per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane già noto alle forze dell’ordine ha inveito e offeso gli agenti della Volante intervenuti per una lite avvenuta in strada tra tre persone di cui una era stata segnalata come riversa a terra. Dagli accertamenti effettuati è emerso che poco prima il 33enne aveva avuto un acceso diverbio con due cittadini, degenerato poi in una colluttazione. Nel corso dell’episodio una delle persone coinvolte ha riportato lievi lesioni. I poliziotti sono stati colpiti anche con calci e sputi. Visto lo stato di forte agitazione in cui il giovane si trovava, sul posto è intervenuto anche un equipaggio del 118 che lo ha trasportato all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina.
Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della lite segnalata, anche attraverso la verifica delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle immediate vicinanze del luogo dell’intervento. Intanto è scattata la denuncia.
CRONACA
Operazione della Guardia di Finanza di Salerno, arresti per droga anche in provincia di Latina
LATINA – Riguarda anche Latina l’operazione dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno svolta sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Salerno per l’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale nei confronti di quattro persone accusate di traffico illecito di stupefacente. Il provvedimento viene eseguito oltre che nella provincia di Salerno in quelle di Avellino, Caserta e Latina.
Si tratta dello sviluppo giudiziario dell’inchiesta che il 6 maggio scorso ha portato all’arresto di nove persone gravemente indiziate di far parte di un sodalizio criminale o operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente e collegati ad ambienti criminali, riconducibili al clan Fezza-De Vivo, egemone nell’agro nocerino-sarnese.
Quattro le persone raggiunte da misure cautelari dopo gli interrogatori preventivi: per tre persone è stato l’obbligo quotidiano di di presentazione alla polizia giudiziaria per un’altra, ritenendo oggi concreto il pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e anche la fuga.
CRONACA
Omicidio Marco Gianni, condanna definitiva all’ergastolo per Riccardo Di Girolamo
È diventata definitiva la condanna all’ergastolo per Riccardo Di Girolamo, l’operaio di Pontinia accusato dell’omicidio del 31enne Marco Gianni. La Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali dell’imputato, gli avvocati Gaetano Marino e Massimo Frisetti, confermando così la sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’Appello nell’ottobre scorso e, prima ancora, quella pronunciata dal Tribunale di Latina. Di Girolamo era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori. Il delitto avvenne il 13 aprile 2023 all’interno di un vivaio di Borgo San Donato, nel territorio di Sabaudia, dove Marco Gianni lavorava come titolare dell’azienda florovivaistica. Il 31enne venne trovato senza vita, colpito da diversi colpi di fucile. Dopo l’omicidio, Riccardo Di Girolamo fu rintracciato e arrestato dai carabinieri. Nel corso delle indagini confessò il delitto, ammettendo di aver utilizzato due fucili, senza però spiegare le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il movente sarebbe maturato in un contesto di forte gelosia nei confronti dell’ex compagna dell’imputato, che aveva intrapreso una relazione con la vittima. Un quadro già segnato da minacce e comportamenti persecutori precedenti al delitto. Con la decisione della Cassazione, la condanna all’ergastolo diventa ora irrevocabile.
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