CRONACA
Operazione della Guardia di Finanza di Salerno, arresti per droga anche in provincia di Latina
LATINA – Riguarda anche Latina l’operazione dei militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno svolta sotto il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia di Salerno per l’esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale nei confronti di quattro persone accusate di traffico illecito di stupefacente. Il provvedimento viene eseguito oltre che nella provincia di Salerno in quelle di Avellino, Caserta e Latina.
Si tratta dello sviluppo giudiziario dell’inchiesta che il 6 maggio scorso ha portato all’arresto di nove persone gravemente indiziate di far parte di un sodalizio criminale o operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino implicate in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente e collegati ad ambienti criminali, riconducibili al clan Fezza-De Vivo, egemone nell’agro nocerino-sarnese.
Quattro le persone raggiunte da misure cautelari dopo gli interrogatori preventivi: per tre persone è stato l’obbligo quotidiano di di presentazione alla polizia giudiziaria per un’altra, ritenendo oggi concreto il pericolo di reiterazione della condotta delittuosa e anche la fuga.
CRONACA
Omicidio Marco Gianni, condanna definitiva all’ergastolo per Riccardo Di Girolamo
È diventata definitiva la condanna all’ergastolo per Riccardo Di Girolamo, l’operaio di Pontinia accusato dell’omicidio del 31enne Marco Gianni. La Corte di Cassazione ha infatti rigettato il ricorso presentato dai legali dell’imputato, gli avvocati Gaetano Marino e Massimo Frisetti, confermando così la sentenza emessa dalla Corte d’Assise d’Appello nell’ottobre scorso e, prima ancora, quella pronunciata dal Tribunale di Latina. Di Girolamo era stato riconosciuto colpevole di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori. Il delitto avvenne il 13 aprile 2023 all’interno di un vivaio di Borgo San Donato, nel territorio di Sabaudia, dove Marco Gianni lavorava come titolare dell’azienda florovivaistica. Il 31enne venne trovato senza vita, colpito da diversi colpi di fucile. Dopo l’omicidio, Riccardo Di Girolamo fu rintracciato e arrestato dai carabinieri. Nel corso delle indagini confessò il delitto, ammettendo di aver utilizzato due fucili, senza però spiegare le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il movente sarebbe maturato in un contesto di forte gelosia nei confronti dell’ex compagna dell’imputato, che aveva intrapreso una relazione con la vittima. Un quadro già segnato da minacce e comportamenti persecutori precedenti al delitto. Con la decisione della Cassazione, la condanna all’ergastolo diventa ora irrevocabile.
CRONACA
Terracina, al via i lavori per il nuovo impianto idrico del cimitero di via Anxur
Terracina, al via i lavori per il nuovo impianto idrico del cimitero di via Anxur. L’intervento, dal valore complessivo di 100mila euro, punta a risolvere in modo definitivo le criticità legate alla rete idrica dell’area cimiteriale, da tempo segnalate dai cittadini. Ad annunciare l’avvio del cantiere è stato l’assessore alle Manutenzioni ordinarie e straordinarie Luca Caringi, che ha spiegato come il progetto sia finalizzato a migliorare l’approvvigionamento dell’acqua, ridurre le dispersioni e garantire un servizio più efficiente e omogeneo in tutta la struttura. Il cuore dell’intervento riguarda il rifacimento e la razionalizzazione dell’intero impianto idrico, definito ormai obsoleto e insufficiente per diverse aree del cimitero, spesso interessate da malfunzionamenti e rubinetti a secco. I lavori prevedono anche una riorganizzazione dei punti di erogazione, con l’obiettivo di eliminare gli sprechi e assicurare una gestione più funzionale della rete.
“Si tratta di un lavoro di squadra dell’intera amministrazione – ha dichiarato Caringi – che vuole dare una risposta concreta alle segnalazioni dei cittadini e garantire rispetto e decoro a un luogo particolarmente sentito dalla comunità”.
L’assessore ha inoltre ringraziato gli uffici tecnici comunali e il consigliere delegato Domenico Villani per il supporto fornito nelle varie fasi del percorso amministrativo che ha portato all’apertura del cantiere. Durante l’esecuzione degli interventi potranno verificarsi piccoli disagi temporanei, ma il Comune assicura che le operazioni saranno svolte nel pieno rispetto della sacralità del luogo e dei visitatori.
CRONACA
Insulti sui social, due cittadini a giudizio per diffamazione ai danni della Sindaca di Latina
Due cittadini sono stati citati direttamente a giudizio con l’accusa di diffamazione aggravata ai danni del sindaco di Latina Matilde Celentano per alcuni commenti pubblicati sui social network. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Latina e riguarda fatti risalenti al 14 ottobre 2024, quando sulla pagina Facebook del quotidiano Latina Oggi era stato pubblicato un video-intervista della sindaca durante l’inaugurazione dei giardini pubblici del quartiere Pantanaccio.
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, nei commenti al post sarebbero state pubblicate espressioni ritenute gravemente offensive nei confronti della prima cittadina, con riferimenti sia all’utilizzo del denaro pubblico sia al suo aspetto fisico. La Procura, attraverso il pubblico ministero Valentina Giammaria, ha contestato il reato di diffamazione aggravata commessa tramite mezzo di pubblicità e nei confronti di un rappresentante politico, come previsto dall’articolo 595 del Codice Penale. L’udienza predibattimentale è stata fissata per il 20 maggio 2027 davanti al Tribunale di Latina.
La sindaca Celentano, assistita dall’avvocato Renato Archidiacono, ha commentato la decisione della magistratura ribadendo la necessità di contrastare la violenza verbale sui social. “Accetto la critica politica – ha dichiarato – ma non l’insulto gratuito e la denigrazione personale. Il web non può essere una zona senza regole”. La prima cittadina ha inoltre annunciato che un eventuale risarcimento riconosciuto dal giudice sarà devoluto interamente in beneficenza a sostegno di progetti sociali e delle fasce più fragili della comunità.
Il Comune ricorda infine che già in passato altri episodi analoghi si erano conclusi con percorsi di giustizia riparativa, dopo le scuse formali presentate dagli autori delle offese online.
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