Operazione della Guardia di Finanza di Salerno, arresti per droga anche in provincia di Latina

Terracina, al via i lavori per il nuovo impianto idrico del cimitero di via Anxur. L’intervento, dal valore complessivo di 100mila euro, punta a risolvere in modo definitivo le criticità legate alla rete idrica dell’area cimiteriale, da tempo segnalate dai cittadini. Ad annunciare l’avvio del cantiere è stato l’assessore alle Manutenzioni ordinarie e straordinarie Luca Caringi, che ha spiegato come il progetto sia finalizzato a migliorare l’approvvigionamento dell’acqua, ridurre le dispersioni e garantire un servizio più efficiente e omogeneo in tutta la struttura. Il cuore dell’intervento riguarda il rifacimento e la razionalizzazione dell’intero impianto idrico, definito ormai obsoleto e insufficiente per diverse aree del cimitero, spesso interessate da malfunzionamenti e rubinetti a secco. I lavori prevedono anche una riorganizzazione dei punti di erogazione, con l’obiettivo di eliminare gli sprechi e assicurare una gestione più funzionale della rete.

“Si tratta di un lavoro di squadra dell’intera amministrazione – ha dichiarato Caringi – che vuole dare una risposta concreta alle segnalazioni dei cittadini e garantire rispetto e decoro a un luogo particolarmente sentito dalla comunità”.

L’assessore ha inoltre ringraziato gli uffici tecnici comunali e il consigliere delegato Domenico Villani per il supporto fornito nelle varie fasi del percorso amministrativo che ha portato all’apertura del cantiere. Durante l’esecuzione degli interventi potranno verificarsi piccoli disagi temporanei, ma il Comune assicura che le operazioni saranno svolte nel pieno rispetto della sacralità del luogo e dei visitatori.