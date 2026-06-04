A Sapori nel Parco uno spazio e show cooking per chi mangia senza glutine

SABAUDIA – Manca pochissimo a Sapori nel Parco, la manifestazione che si terrà il 6 e 7 giugno al Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo, evento che celebra l’incontro tra biodiversità, eccellenze enogastronomiche, sport e tradizioni locali attraverso un programma pensato per coinvolgere famiglie, appassionati di natura, sportivi e curiosi di tutte le età.

L’iniziativa, patrocinata dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Regione Lazio, da Federparchi e dai Comuni del territorio, si svolgerà sabato 6 giugno dalle 17:00 alle 23:30 e domenica 7 giugno dalle 10:30 alle 22:30 presso il Centro Visitatori del Parco a Sabaudia.

Accanto alle eccellenze enogastronomiche, grande spazio sarà dedicato al benessere, allo sport e alla scoperta del territorio. Grazie alla collaborazione con le Pro Loco e le associazioni locali, il programma proporrà attività outdoor, laboratori didattici per bambini, esperienze sportive e la possibilità di visitare il Museo del Parco, trasformando il Centro Visitatori in un luogo di incontro e partecipazione dove natura e comunità si incontrano.

UNA DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DELL’EDIZIONE 2026: LO SPAZIO GLUTEN FREE – Tra le novità anche uno spazio dedicato a chi mangia senza glutine. Domenica 7 giugno, alle ore 19:30, lo Chef Andrea Palmieri, volto noto di Uno Mattina e Mangiare con Gusto, guiderà uno speciale show cooking con ricette a km0 pensate anche per chi convive con la celiachia o altre intolleranze alimentari. “L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia Lazio e con la partecipazione del Presidente Angelo Mocci, rappresenta un importante passo avanti verso una manifestazione sempre più accessibile e inclusiva”, dicono dall’organizzazione.

Il programma offrirà inoltre momenti di approfondimento dedicati allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del territorio. Sabato 6 giugno sarà presentato il Forum Permanente per il Turismo Sostenibile del Parco, mentre domenica spazio ai talk “Sport e Natura: il Parco come luogo di benessere” e “Vino e Olio: un racconto di tradizione e territorio”, due appuntamenti che metteranno al centro il legame tra ambiente, cultura e qualità della vita.

«Con “I Sapori del Parco” vogliamo costruire un ponte tra l’area protetta e le comunità che la abitano e la custodiscono. Questo evento rappresenta il modello di Parco che vogliamo promuovere: aperto, partecipato e capace di generare valore attraverso la natura, le tradizioni, il benessere e le eccellenze del territorio», afferma la Presidente del Parco Nazionale del Circeo, Emanuela Zappone.

L’Ente Parco Nazionale del Circeo invita famiglie, bambini, sportivi, appassionati di natura, operatori del settore e rappresentanti della stampa a vivere due giornate dedicate alla scoperta del territorio, delle sue tradizioni e delle sue eccellenze, attraverso un’esperienza che unisce gusto, sport, cultura e sostenibilità.