CRONACA
Latina, spaccio in Via Don Morosini, dosi di hashish sotto le foglie morte
LATINA – Dosi di hashish nascoste sotto lo strato di foglie morte in Via Don Morosini. Le hanno trovate i poliziotti della Questura di Latina nel corso di controlli straordinari che hanno avuto come obiettivo le aree a maggiore rischio del centro cittadino di Latina e i luoghi della movida.
L’attività, svolta dalle pattuglie della Squadra Volante con il supporto della Polizia Stradale e di un’unità cinofila della Polizia di stato, ha interessato in particolare le aree segnalate dai cittadini e ha portato all’identificazione di 31 persone.
In via Don Morosini, dove è nato il Comitato “Basta degrado Centro Storico”, una segnalazione relativa a un presunto punto di spaccio ha portato gli agenti a controllare un cittadino tunisino di 27 anni. Il cane antidroga della Polizia di Stato ha segnalato con precisione lo zaino del giovane e successivamente un’area adiacente alla panchina sulla quale sostava. Nello zaino è stato trovato un involucro contenente hashish mentre sette involucri della stessa sostanza erano nascosti sotto il fogliame nelle immediate vicinanze.
Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e, al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
CRONACA
Fanno esplodere il bancomat a Salto di Fondi, ma fuggono a mani vuote
FONDI – Il bancomat della Banca Popolare di Fondi è stato fatto esplodere nella notte in via Covino sul litorale della città. Ad agire quattro persone travisate che – secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti – avrebbero utilizzato un ordigno esplosivo rudimentale, provocando un’esplosione che ha danneggiato oltre allo sportello anche l’edificio. I quattro sono poi fuggiti a mani vuote. Le successive verifiche svolte dai militari hanno infatti permesso di trovare le banconote contenute nell’ATM, nel locale di sicurezza attiguo.
Sul posto la scientifica ha effettuato i rilievi tecnici. Sono tuttora in corso le indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina.
CRONACA
Cori, trovato con alcune dosi di cocaina, due etti di hashish e 6500 euro: arrestato 24 enne di Cisterna
CORI – Un ragazzo di 24 anni residente a Cisterna è stato arrestato dai carabinieri a Cori dopo essere stato trovato in possesso di droga e di 6500 euro in contanti. I fatti nel pomeriggio di giovedì, quando il giovane, già noto alle forze di polizia, è stato fermato mentre era a bordo di un’auto e controllato. I carabinieri, nel corso di indagini, avevano acquisito informazioni sul fatto che dovesse arrivare nel centro lepino per una cessione di stupefacenti. Durante la perquisizione personale, il ventiquattrenne è stato trovato in possesso di due involucri, uno contenente 25 grammi di hashish, l’altro di una dose di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 140 grammi di hashish, tre involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 2 grammi, materiale destinato al confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e la somma contante di 6.580 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta riconducibile all’attività di spaccio. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Cori, in attesa della convalida dell’arresto che si è tenuto con rito direttissimo nella giornata di ieri.
CRONACA
Sabaudia perde la Bandiera Blu dopo 25 anni: la FEE revoca il riconoscimento
SABAUDIA – Dopo venticinque anni consecutivi, Sabaudia perde ufficialmente la Bandiera Blu. La Foundation for Environmental Education (FEE) ha revocato il riconoscimento assegnato al Comune, dopo la sospensione comunicata nei giorni scorsi.
La decisione è legata all’assenza del servizio di assistenza ai bagnanti sulle spiagge libere, uno dei requisiti obbligatori previsti dal programma Bandiera Blu. Secondo la FEE, il servizio deve essere garantito sia sulle spiagge libere sia su quelle in concessione.
Il provvedimento arriva dopo i controlli effettuati dalla Fondazione e fa seguito anche ai due recenti annegamenti avvenuti sulla spiaggia libera della Bufalara.
Nei giorni scorsi il sindaco Alberto Mosca aveva spiegato che il bando per affidare le postazioni di salvataggio era andato deserto a causa della carenza di bagnini.
Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale Maurizio Lucci, che ha definito la revoca la fine di un percorso durato venticinque anni e ha invitato cittadini, operatori turistici e associazioni a partecipare al prossimo Consiglio comunale.
Più Letti
-
NOTIZIARI2 ore fa
GR Latina – 18 luglio 2026 ore 15
-
NOTIZIARI10 ore fa
GR Latina – 18 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI22 ore fa
GR Latina – 17 luglio 2026 ore 19
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 17 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 16 luglio 2026 ore 19
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 16 luglio 2026 ore 16
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 16 luglio 2026 ore 7
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 15 luglio 2026 ore 18