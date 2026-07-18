CRONACA
Fanno esplodere il bancomat a Salto di Fondi, ma fuggono a mani vuote
FONDI – Il bancomat della Banca Popolare di Fondi è stato fatto esplodere nella notte in via Covino sul litorale della città. Ad agire quattro persone travisate che – secondo quanto ricostruito dai carabinieri intervenuti – avrebbero utilizzato un ordigno esplosivo rudimentale, provocando un’esplosione che ha danneggiato oltre allo sportello anche l’edificio. I quattro sono poi fuggiti a mani vuote. Le successive verifiche svolte dai militari hanno infatti permesso di trovare le banconote contenute nell’ATM, nel locale di sicurezza attiguo.
Sul posto la scientifica ha effettuato i rilievi tecnici. Sono tuttora in corso le indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina.
CRONACA
Cori, trovato con alcune dosi di cocaina, due etti di hashish e 6500 euro: arrestato 24 enne di Cisterna
CORI – Un ragazzo di 24 anni residente a Cisterna è stato arrestato dai carabinieri a Cori dopo essere stato trovato in possesso di droga e di 6500 euro in contanti. I fatti nel pomeriggio di giovedì, quando il giovane, già noto alle forze di polizia, è stato fermato mentre era a bordo di un’auto e controllato. I carabinieri, nel corso di indagini, avevano acquisito informazioni sul fatto che dovesse arrivare nel centro lepino per una cessione di stupefacenti. Durante la perquisizione personale, il ventiquattrenne è stato trovato in possesso di due involucri, uno contenente 25 grammi di hashish, l’altro di una dose di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 140 grammi di hashish, tre involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 2 grammi, materiale destinato al confezionamento delle dosi, un bilancino di precisione e la somma contante di 6.580 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta riconducibile all’attività di spaccio. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione di Cori, in attesa della convalida dell’arresto che si è tenuto con rito direttissimo nella giornata di ieri.
CRONACA
Sabaudia perde la Bandiera Blu dopo 25 anni: la FEE revoca il riconoscimento
Dopo venticinque anni consecutivi, Sabaudia perde ufficialmente la Bandiera Blu. La Foundation for Environmental Education (FEE) ha revocato il riconoscimento assegnato al Comune, dopo la sospensione comunicata nei giorni scorsi.
La decisione è legata all’assenza del servizio di assistenza ai bagnanti sulle spiagge libere, uno dei requisiti obbligatori previsti dal programma Bandiera Blu. Secondo la FEE, il servizio deve essere garantito sia sulle spiagge libere sia su quelle in concessione.
Il provvedimento arriva dopo i controlli effettuati dalla Fondazione e fa seguito anche ai due recenti annegamenti avvenuti sulla spiaggia libera della Bufalara.
Nei giorni scorsi il sindaco Alberto Mosca aveva spiegato che il bando per affidare le postazioni di salvataggio era andato deserto a causa della carenza di bagnini.
Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale Maurizio Lucci, che ha definito la revoca la fine di un percorso durato venticinque anni e ha invitato cittadini, operatori turistici e associazioni a partecipare al prossimo Consiglio comunale.
CRONACA
Valmontorio riapre anche per l’estate 2026: spiaggia libera e gratuita
Anche nell’estate 2026 la spiaggia di Valmontorio sarà aperta al pubblico e accessibile gratuitamente. La Giunta comunale di Latina ha approvato l’atto di indirizzo che consente di avviare le procedure necessarie per rendere fruibile l’arenile. A darne notizia è l’assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco, che sottolinea come, dopo il risultato ottenuto lo scorso anno, l’amministrazione sia riuscita a garantire nuovamente l’accesso a uno dei tratti più suggestivi del litorale. L’apertura avverrà nel rispetto delle prescrizioni previste dagli enti competenti e con tutte le misure necessarie per assicurare sicurezza, tutela ambientale e servizi ai visitatori. L’assessore ha ringraziato gli uffici comunali, la Asl, gli enti militari coinvolti, la Protezione Civile e tutti i soggetti che hanno collaborato all’iter amministrativo, evidenziando come il risultato sia stato possibile grazie al lavoro congiunto delle istituzioni. L’obiettivo dell’amministrazione, conclude Di Cocco, è continuare a valorizzare la marina di Latina, migliorando i servizi e promuovendo un turismo sempre più accessibile e sostenibile.
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