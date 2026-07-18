Cori, trovato con alcune dosi di cocaina, due etti di hashish e 6500 euro: arrestato 24 enne di Cisterna

Anche nell’estate 2026 la spiaggia di Valmontorio sarà aperta al pubblico e accessibile gratuitamente. La Giunta comunale di Latina ha approvato l’atto di indirizzo che consente di avviare le procedure necessarie per rendere fruibile l’arenile. A darne notizia è l’assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco, che sottolinea come, dopo il risultato ottenuto lo scorso anno, l’amministrazione sia riuscita a garantire nuovamente l’accesso a uno dei tratti più suggestivi del litorale. L’apertura avverrà nel rispetto delle prescrizioni previste dagli enti competenti e con tutte le misure necessarie per assicurare sicurezza, tutela ambientale e servizi ai visitatori. L’assessore ha ringraziato gli uffici comunali, la Asl, gli enti militari coinvolti, la Protezione Civile e tutti i soggetti che hanno collaborato all’iter amministrativo, evidenziando come il risultato sia stato possibile grazie al lavoro congiunto delle istituzioni. L’obiettivo dell’amministrazione, conclude Di Cocco, è continuare a valorizzare la marina di Latina, migliorando i servizi e promuovendo un turismo sempre più accessibile e sostenibile.