Caretta caretta, a Terracina la tappa del Tarta Beach Tour nazionale

LATINA – Una giornata dedicata alla conoscenza e alla tutela delle tartarughe Caretta caretta, che sempre più frequentemente da anni scelgono il litorale della provincia di Latina e le spiagge di Terracina per deporre le uova. Domenica 19 luglio ( dalle 10 alle 14), sulla Spiaggia Libera adiacente allo Stabilimento “Le rive di Traiano”, si terrà la tappa locale del Tarta Beach Tour nazionale, organizzata dal Circolo Legambiente Pisco Montano nel contesto del Progetto Life Turtlenest, co-finanziato dalla Unione Europea, dal progetto Tarta Latina e dalla Provincia di Latina.

La manifestazione si svolge all’interno dei “Giochi Popolari a Mare” in onore della Madonna del Carmelo per la Festa del Mare a Terracina. Il gazebo allestito sulla spiaggia ospiterà giochi, laboratori e attività didattiche rivolte ad adulti e bambini, con l’obiettivo di far conoscere il mondo delle tartarughe marine e i pericoli che ne minacciano la sopravvivenza. Reti da pesca, inquinamento, traffico marittimo, cambiamenti climatici, inquinamento luminoso e uso intensivo delle spiagge rappresentano infatti alcune delle principali minacce per questi animali e per i

siti scelti per la nidificazione. Il Tarta Beach Tour proporrà un percorso pensato per “imparare divertendosi”, avvicinando i partecipanti alla vita marina e al delicato equilibrio dell’ecosistema costiero. Saranno presenti anche i tartawatchers del Circolo Legambiente, impegnati quotidianamente nel controllo del litorale nell’ambito del progetto Life Turtlenest.

Dal 6 luglio scorso anche Terracina (zona Residence Orsa Maggiore) entra nella lista dei nidi 2026 della tartaruga caretta caretta, il quinto nido scoperto in Provincia di Latina. Il nido è al sicuro ed è controllato anche in remoto dallo staff di TartaLazio e del progetto Life Turtlenest.