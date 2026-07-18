Festival Pontino, a Fossanova l’Omaggio alla lirica italiana del Jazzphony Sextet 

FOSSANOVA – Arriva all’Abbazia di Fossanova, ospite del Festival Pontino di Musica, domenica 19 luglio (ore 19.30) il Jazzphony Sextet in una serata “Omaggio alla lirica italiana”, dove echeggiano le celebri melodie d’opera di Verdi, Puccini e Rossini rivisitate in chiave jazz. Il progetto nasce dall’eclettica carriera musicale di Pasquale Bardaro, che inizia nella tradizione bandistica del sud Italia e si sviluppa attraverso lo studio classico delle percussioni. Con una passione per il jazz che lo porta a suonare a livello internazionale e oltre trent’anni come percussionista al Teatro San Carlo di Napoli, Bardaro (qui al vibrafono) riunisce attorno a sé musicisti provenienti da esperienze artistiche diverse: sono Sabrina Consoli (flauto), Giovanna Maggio (violino), Pietro Lopopolo (viola), Giovanni Giugliano (contrabbasso) e Vincenzo Bardaro (batteria), un organico inconsueto che fonde il timbro della musica da camera con le sonorità e la libertà espressiva del jazz.

Il programma propone composizioni originali ispirate ad alcune delle arie e delle pagine per orchestra più amate del repertorio operistico italiano. La musica di Verdi, Puccini e Rossini diventa il punto di partenza per nuove elaborazioni, nelle quali improvvisazione, ritmo e ricerca timbrica dialogano con la tradizione lirica senza tradirne l’essenza.

Il concerto si apre con Love Me Now e prosegue con Brown’s Dance, ispirato alla “Danza dei piccoli schiavi mori” dall’Aida di Verdi, per poi rendere omaggio al celebre brindisi della Traviata con Cheers. Il percorso continua con The Bright Stars, che rilegge “E lucevan le stelle” dalla Tosca di Puccini, e con Come on Let’s Go, ispirato all’Intermezzo della Manon Lescaut. “Mi chiamano Mimì” dalla Bohème rivive in My Name, mentre Woman offre una nuova interpretazione sulla celeberrima “La donna è mobile” dal Rigoletto. Chiude il programma Rossiniana, brillante fantasia ispirata a “La calunnia” dal Barbiere di Siviglia e alla Cavatina della Cenerentola di Rossini.

UN CONCERTO SOSPESO – Anche per quest’anno, BSP Pharmaceutical, storica sostenitrice del Festival Pontino, promuove l’iniziativa “Un concerto sospeso” mettendo a disposizione un numero limitato di biglietti dei concerti del Festival per i propri dipendenti, studenti del Conservatorio “O. Respighi” e degli Istituti Superiori, cittadini residenti nei luoghi dei concerti. Per poter usufruire dei biglietti è necessario prenotarsi per tempo (entro le ore 16.30 del giorno del concerto, le ore 16.30 del venerdì per i concerti del sabato e della domenica), scrivendo a biglietteria@campusmusica.it, oppure tramite whatsApp 3297540544, indicando nome e cognome e il numero di biglietti. I biglietti verranno assegnati in ordine di prenotazione fino ad esaurimento disponibilità.