CRONACA
Sezze, domato dopo nove ore l’incendio nella pineta dei Casali: il Comune ringrazia i soccorritori
Il Comune di Sezze ha espresso il proprio ringraziamento a tutti gli operatori che hanno preso parte alle operazioni di spegnimento dell’incendio che, nella giornata di domenica, ha interessato la pineta che sovrasta il quartiere Casali.
Per domare il rogo sono state necessarie quasi nove ore di intervento ininterrotto. Le fiamme hanno devastato una vasta area della pineta, ma grazie al lavoro dei soccorritori è stato possibile contenere l’incendio ed evitare conseguenze ancora più gravi.
L’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento particolare alle associazioni di Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, sottolineando come il loro impegno, la professionalità e lo spirito di servizio siano stati determinanti per fronteggiare l’emergenza.
CRONACA
Latina, malore fatale sul lavoro: operaio deceduto in viale Paganini
Nel pomeriggio di ieri un operaio impegnato in alcuni lavori edili in un palazzo di viale Paganini, nel quartiere Q4 di Latina, ha accusato un malore ed è deceduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e due pattuglie della Polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un’inchiesta per svolgere tutti gli accertamenti necessari a stabilire con chiarezza le cause del decesso, valutando anche se le condizioni di sicurezza fossero rispettate, a partire dalla prevenzione dei rischi causati dal caldo estremo di questi giorni. L’uomo aveva 64 anni ed era originario della Polonia.
CRONACA
Schianto sull’Appia, un morto e due feriti nel territorio di Velletri
Incidente mortale questo pomeriggio sulla strada statale 7 Appia, nel territorio di Velletri. Il bilancio è di una persona deceduta e due feriti gravi. Lo scontro ha coinvolto due autovetture all’altezza del chilometro 34,700. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. A seguito dello schianto la Statale Appia è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni, con deviazioni sulla viabilità secondaria. Il personale Anas è al lavoro per la gestione dell’emergenza e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.
CRONACA
Cisterna, arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un uomo accusato di corruzione di minori
La Polizia Locale di Cisterna di Latina ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di un uomo gravemente indiziato del reato di corruzione di minorenne. Per l’indagato sono stati disposti gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
L’indagine è partita dopo la segnalazione dei familiari di due bambine che avrebbero assistito, all’interno di un parco giochi pubblico del centro cittadino, a una condotta di natura sessuale attribuita a un adulto.
Gli agenti della Polizia Locale hanno avviato immediatamente gli accertamenti, analizzando anche le immagini del sistema di videosorveglianza comunale. Le attività investigative hanno portato all’individuazione di un uomo italiano, classe 1974 e residente nell’area dei Castelli Romani, ritenuto gravemente indiziato dei fatti contestati.
Su disposizione della Procura di Latina è stata effettuata una perquisizione personale e domiciliare, durante la quale sono stati sequestrati dispositivi informatici e altri elementi ritenuti utili alle indagini.
Sulla base degli elementi raccolti, il pubblico ministero ha richiesto al Gip del Tribunale di Latina l’applicazione della misura cautelare, poi eseguita dalla Polizia Locale.
L’autorità giudiziaria precisa che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.
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