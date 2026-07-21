Sezze, domato dopo nove ore l’incendio nella pineta dei Casali: il Comune ringrazia i soccorritori

Il Comune di Sezze ha espresso il proprio ringraziamento a tutti gli operatori che hanno preso parte alle operazioni di spegnimento dell’incendio che, nella giornata di domenica, ha interessato la pineta che sovrasta il quartiere Casali.

Per domare il rogo sono state necessarie quasi nove ore di intervento ininterrotto. Le fiamme hanno devastato una vasta area della pineta, ma grazie al lavoro dei soccorritori è stato possibile contenere l’incendio ed evitare conseguenze ancora più gravi.

L’Amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento particolare alle associazioni di Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, sottolineando come il loro impegno, la professionalità e lo spirito di servizio siano stati determinanti per fronteggiare l’emergenza.