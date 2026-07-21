INFO REDAZIONALE
Novità al Miami Beach: arriva il Vortex, la nuova imperdibile attrazione
L’estate del Miami Beach Acquapark di Latina si arricchisce di una nuova attrazione. Sabato 18 luglio il parco ha inaugurato Vortex, lo scivolo che rappresenta la principale novità della stagione e che offre un’esperienza all’insegna dell’adrenalina e del divertimento. Un investimento che conferma la volontà della struttura di continuare a innovare la propria offerta, accogliendo ogni anno migliaia di visitatori provenienti non solo dalla provincia di Latina, ma da tutto il Lazio.
Per conoscere più da vicino il progetto, Milena Sambucci, responsabile del Miami Beach, ci ha raccontato tutte le novità, le prospettive per l’estate 2026 e l’impegno quotidiano del parco per offrire ai propri ospiti un’esperienza di svago in totale sicurezza:
INFO REDAZIONALE
Radio Immagine Club: nasce la community WhatsApp ufficiale per vivere la radio da protagonisti
Un canale diretto, gratuito e sempre aggiornato per restare in contatto con Radio Immagine. Nasce Radio Immagine Club, la nuova community WhatsApp pensata per offrire agli ascoltatori informazioni dedicate, contenuti esclusivi e la possibilità di partecipare attivamente alla vita della radio.
Entrare a far parte della community è semplicissimo: basta collegarsi al sito ufficiale www.radioimmagine.it , accedere alla sezione “Radio Immagine Club” e compilare il form di iscrizione. In pochi istanti è possibile scegliere uno o più argomenti di interesse e iniziare a ricevere direttamente su WhatsApp gli aggiornamenti desiderati.
Tra le categorie disponibili ci sono:
Giochi e Premi, per non perdere nessuna occasione di vincere;
Eventi, con tutti gli appuntamenti del territorio;
Musica, per rimanere sempre connessi alle novità;
Viabilità, con informazioni utili per chi è in viaggio;
Iniziative del Territorio, dedicate a ciò che accade nelle province di Latina, Roma e Frosinone;
Offerte dei Partner, con promozioni e vantaggi riservati.
Ma il Radio Immagine Club è molto più di un semplice servizio di aggiornamento. È una community che cresce grazie al contributo dei suoi ascoltatori.
Chi percorre ogni giorno le strade del territorio potrà infatti diventare una Sentinella del Traffico, inviando segnalazioni sulla viabilità in tempo reale. Incidenti, code, rallentamenti o situazioni particolari potranno essere condivisi con la redazione, contribuendo ad aggiornare tempestivamente le dirette e i notiziari dedicati alla mobilità. Un modo concreto per collaborare con Radio Immagine e offrire un servizio ancora più utile a migliaia di automobilisti.
Il servizio è completamente gratuito. Nessun costo, nessun abbonamento, solo aggiornamenti mirati, notizie utili e la possibilità di scegliere esclusivamente gli argomenti che interessano davvero.
Da oggi la vostra radio del cuore sarà ancora più vicina, ogni giorno e in tempo reale.
INFO REDAZIONALE
A Latina arriva LEPAS, Suv Super Hybrid del gruppo Chery da ICAR SPA
Latina si prepara ad accogliere una nuova visione della mobilità: da ICAR SPA infatti arriva LEPAS, il nuovo brand dalla visione innovativa del gruppo Chery dedicata a una nuova idea di mobilità premium accessibile. LEPAS nasce dal concept globale “Drive the Elegance”, un approccio che ridefinisce il modo di vivere l’automobile attraverso la fusione tra design sofisticato di ispirazione europea, tecnologie avanzate e una nuova attenzione al comfort e all’esperienza a bordo.
Icar spa, punto di riferimento automotive in provincia di Latina dal 1968 con sede in Borgo Piave 93, ci ha svelato in anteprima di essere tra i primi concessionari in Italia a presentare il nuovo brand. Un riconoscimento che si inserisce in un percorso già avviato nei mesi precedenti: a ottobre 2025, infatti, il team ICAR SPA è stato invitato in Cina per vivere in anteprima l’esperienza LEPAS, entrando in contatto diretto con i primi prototipi e le versioni pre-serie dei modelli della gamma. Qui il team ha avuto l’opportunità di svolgere attività di valutazione strutturata, compilando questionari dedicati e analizzando in modo approfondito aspetti fondamentali come sensazioni di guida, qualità percepita, comfort e integrazione tecnologica. Le osservazioni raccolte sono state condivise direttamente con il team di sviluppo del brand. Il contributo di ICAR SPA non si è limitato alla semplice prova su strada: sono stati forniti feedback concreti e suggerimenti mirati, con l’obiettivo di contribuire a un’evoluzione dei modelli sempre più vicina alle esigenze reali dei clienti che oggi cercano un’auto a Latina.
Ogni indicazione è stata orientata al perfezionamento di elementi chiave come ergonomia, esperienza a bordo e qualità complessiva della guida, affinché i veicoli LEPAS possano esprimere al meglio la propria filosofia: eleganza, comfort e qualità della vita quotidiana a bordo.
Per ICAR SPA, partecipare a questo processo significa andare oltre il ruolo tradizionale di concessionaria, assumendo la funzione di vero e proprio ponte tra il brand e le persone che ogni giorno scelgono la loro prossima auto.
La filosofia di LEPAS: la fusione tra agilità e potenza simbolicamente rappresentata dal leopardo, inteso come espressione di eleganza dinamica; la creazione di una “Elegant Mobility Life”, dove il veicolo diventa uno spazio di benessere, stile e qualità del viaggio. La gamma si inserisce nel segmento SUV con motorizzazioni Plug-in Hybrid ed elettriche, progettate per offrire un equilibrio tra prestazioni, efficienza e riduzione delle emissioni.
Il debutto sul mercato italiano avviene attraverso tre modelli L8 e successivamente usciranno i modelli L4 e L6. Scopri di più sul modello L8: https://www.icarspa.it/lepas-icar-latina/lepas-8/ Presso la sede di Borgo Piave 93 sarà presto possibile scoprire i nuovi modelli, ricevere consulenze dedicate e prenotare esperienze di guida esclusive, pensate per far vivere in prima persona la filosofia del brand.
Scopri di più su questo brand: https://www.icarspa.it/lepas-icar-latina/homepage/
AUDIO
Università e Fondazione Lestra insieme per la ricerca nel settore delle Costruzioni: primo bando per due borse di studio
LATINA – Il Ce.R.S.I.TeS. (Centro di ricerche e servizi per l’innovazione tecnologica Sostenibile) del Polo Pontino della Sapienza Università di Roma e la Fondazione Lestra si alleano per la realizzazione di attività di ricerca per lo sviluppo e il potenziamento della Green Economy nel settore delle costruzioni nel Pontino, con l’impegno da parte dell’Ente creato da Ance Latina (Associazione Costruttori Edili) di finanziare due borse di studio (da 7500 € lordi ognuna per un importo complessivo pari a 15.000 € lordi). Le tematiche sono quelle della pianificazione territoriale e urbanistica, della ricerca sulle materie prime, su riciclo, sostenibilità energetico-ambientale, innovazione dei processi e dei prodotti per le costruzioni.
La convenzione, voluta fortemente dal vicepresidente di Ance, Ottavio Damiani, è stata firmata dal presidente della Fondazione Lestra, Pierantonio Palluzzi e dal direttore del Ce.R.S.I.TeS. professor Alessandro Corsini, e presentata oggi in una conferenza stampa che si è tenuta nella Palazzina Direzionale del Polo Pontino nella Sapienza in viale XIV Maggio.
Responsabili scientifici del coordinamento e della direzione delle attività di ricerca sono il Pro Rettore, Giuseppe Bonifazi e il Professor Alberto Budoni che hanno così spiegato gli obiettivi dell’accordo
Soddisfatto il presidente di Ance Latina e della Fondazione Lestra Pierantonio Palluzzi
A coordinare le attività tra Fondazione Lestra e Cersites sarà il direttore di Fondazione Lestra, Simone Vaudo che nel suo intervento ha anticipato anche la nascita, ad opera di Ance Latina di un nuovo ITS Academy, (Istituto tecnologico Superiori) che si aggiungerà ai 16 già esistenti nel Lazio, con l’obiettivo di fornire alta specializzazione tecnologica post diploma nell’ambito delle costruzioni.
Il bando per le due borse di studio è on line: una riguarda la tematica della Pianificazione territoriale e urbanistica e verterà sull’articolazione dell’area urbana di Latina in unità urbanistiche autosostenibili fondate sui concetti di prossimità, funzionalità e relazione di cura; l’altra, nella tematica delle Materie prime e riciclo, avrà per argomento la caratterizzazione e ipotesi di trattamento di scarti di materiali da costruzione e demolizione ai fini del loro riciclo. La domanda andrà presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 21/07/2026 riportando il seguente oggetto: “Candidatura bando per due borse di ricerca Fondazione Lestra”.
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