Rissa in discoteca a Fondi tra clienti e buttafuori, quattro feriti. Anche al Circeo due giovani in ospedale dopo una lite

FONDI – Violenta rissa nella notte di ieri in una discoteca di Fondi dove quattro persone sono rimaste ferite. I fatti al “The Senses Club” del camping Holiday Village, dove, secondo le prime ricostruzioni, si sono affrontati alcuni avventori del locale e il personale addetto alla sicurezza. Immediato l’intervento dei carabinieri della compagnia di Terracina che hanno acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della struttura che ricostruire I carabinieri indagano per ricostruire l’accaduto e identificare i partecipanti. Dei quattro feriti due uomini hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in sette e in 30 giorni, altri due sono invece ancora sotto osservazione in ospedale e in attesa di approfondimenti diagnostici.

Anche a San Felice Circeo una lite che ha coinvolto un gruppo di ragazzi è degenerata in una rissa che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Nella violenta lite tra due giovani entrambi sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale.