CRONACA
Traffico di droga tra Sud Pontino e Campania, sei misure cautelati. In corso operazione dei carabinieri
GAETA – E’ scattata alle prime ore di questa mattina una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia di Formia e della Tenenza di Gaeta. I militari stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di sei persone. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, cessione e spaccio di droga nell’ambito di un traffico illecito tra Sud pontino e Napoli.
L’attività rappresenta l’esito di una complessa indagine condotta dalla Tenenza Carabinieri di Gaeta, con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Formia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Cassino.
CRONACA
Incendi sulle colline di Sonnino, case minacciate, distrutti ettari di vegetazione
SONNINO – Due vasti incendi hanno distrutto ettari di vegetazione sulle alture di Sonnino. Sul posto hanno operato vigili del fuoco e protezione civile anche per scongiurare che le fiamme si propagassero alle abitazioni. Il bilancio è pesante, ma non ci sono stati danni alle persone e alle case lambite dai roghi.
In un post il sindaco Gianni Carroccia esprime anche “a nome dell’intera comunità, il più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno affrontato questa difficile emergenza con professionalità, coraggio e grande spirito di servizio. Grazie ai Vigili del Fuoco, in particolare alla squadra 3A di Terracina, al DOS e al nostro concittadino Mar. Musilli Antonio, alla nostra Protezione Civile Petrucci Giuseppe Sonnino – Sabaudia, alla Protezione Civile di Amaseno, alla Protezione Civile di Terracina, alla Protezione Civile di Priverno, ai Carabinieri della Stazione di Sonnino guidati dal Comandante Renato Esposito e a tutti i volontari che, con instancabile impegno, hanno contribuito alle operazioni di spegnimento, tra cui la squadra di caccia al cinghiale “Scincios” della sezione Federcaccia Capocroce. Un ringraziamento anche all’Assessore Franco De Cupis, che mi ha raggiunto sul posto”.
Dal sindaco Carroccia anche un invito ai cittadini a considerare la possibilità di diventare operatori della protezione civile.
CRONACA
Rissa in discoteca a Fondi tra clienti e buttafuori, quattro feriti. Anche al Circeo due giovani in ospedale dopo una lite
FONDI – Violenta rissa nella notte di ieri in una discoteca di Fondi dove quattro persone sono rimaste ferite. I fatti al “The Senses Club” del camping Holiday Village, dove, secondo le prime ricostruzioni, si sono affrontati alcuni avventori del locale e il personale addetto alla sicurezza. Immediato l’intervento dei carabinieri della compagnia di Terracina che hanno acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della struttura che ricostruire I carabinieri indagano per ricostruire l’accaduto e identificare i partecipanti. Dei quattro feriti due uomini hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in sette e in 30 giorni, altri due sono invece ancora sotto osservazione in ospedale e in attesa di approfondimenti diagnostici.
Anche a San Felice Circeo una lite che ha coinvolto un gruppo di ragazzi è degenerata in una rissa che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Nella violenta lite tra due giovani entrambi sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale.
CRONACA
Sabaudia, maxi parcheggio abusivo nel Parco del Circeo: denunciato un uomo
SABAUDIA – Ha realizzato su un lotto privato ricadente nel Parco nazionale del Circeo, un parcheggio di circa 2.700 metri quadrati realizzato senza alcun titolo autorizzativo, nella fascia retrodunale del tratto di lungomare che ricade nel comune di Sabaudia in una zona dunque a Protezione speciale e soggetta a vincolo paesaggistico. Da questa area, attraverso un sentiero pedonale che attraversa la macchia mediterranea, si accede direttamente alla strada del lungomare e all’arenile. I carabinieri hanno denunciato l’uomo che aveva in comodato il terreno con l’accusa oltre che di cambio di destinazione d’uso, di distruzione e deterioramento dell’habitat naturale di un’area protetta. A carico del soggetto è stata inoltre elevata una sanzione amministrativa che potrà arrivare a 10mila euro.
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