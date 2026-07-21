CRONACA
Latina, malore fatale sul lavoro: operaio deceduto in viale Paganini
Nel pomeriggio di ieri un operaio impegnato in alcuni lavori edili in un palazzo di viale Paganini, nel quartiere Q4 di Latina, ha accusato un malore ed è deceduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e due pattuglie della Polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un’inchiesta per svolgere tutti gli accertamenti necessari a stabilire con chiarezza le cause del decesso, valutando anche se le condizioni di sicurezza fossero rispettate, a partire dalla prevenzione dei rischi causati dal caldo estremo di questi giorni. L’uomo aveva 64 anni ed era originario della Polonia.
CRONACA
Schianto sull’Appia, un morto e due feriti nel territorio di Velletri
Incidente mortale questo pomeriggio sulla strada statale 7 Appia, nel territorio di Velletri. Il bilancio è di una persona deceduta e due feriti gravi. Lo scontro ha coinvolto due autovetture all’altezza del chilometro 34,700. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. A seguito dello schianto la Statale Appia è stata chiusa temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni, con deviazioni sulla viabilità secondaria. Il personale Anas è al lavoro per la gestione dell’emergenza e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.
CRONACA
Cisterna, arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un uomo accusato di corruzione di minori
La Polizia Locale di Cisterna di Latina ha eseguito un provvedimento cautelare nei confronti di un uomo gravemente indiziato del reato di corruzione di minorenne. Per l’indagato sono stati disposti gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
L’indagine è partita dopo la segnalazione dei familiari di due bambine che avrebbero assistito, all’interno di un parco giochi pubblico del centro cittadino, a una condotta di natura sessuale attribuita a un adulto.
Gli agenti della Polizia Locale hanno avviato immediatamente gli accertamenti, analizzando anche le immagini del sistema di videosorveglianza comunale. Le attività investigative hanno portato all’individuazione di un uomo italiano, classe 1974 e residente nell’area dei Castelli Romani, ritenuto gravemente indiziato dei fatti contestati.
Su disposizione della Procura di Latina è stata effettuata una perquisizione personale e domiciliare, durante la quale sono stati sequestrati dispositivi informatici e altri elementi ritenuti utili alle indagini.
Sulla base degli elementi raccolti, il pubblico ministero ha richiesto al Gip del Tribunale di Latina l’applicazione della misura cautelare, poi eseguita dalla Polizia Locale.
L’autorità giudiziaria precisa che, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva.
CRONACA
Illuminazione al Gionchetto, incontro tra residenti e Comune: nuovo tavolo a settembre
Si è svolto oggi l’incontro tra una delegazione dei residenti del quartiere Gionchetto e l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Latina, Massimiliano Carnevale, per affrontare il problema della mancata attivazione della pubblica illuminazione in alcune strade della zona.
A renderlo noto è la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Ciolfi, che aveva richiesto il confronto dopo il recente Question Time sul tema.
All’incontro hanno partecipato anche l’avvocato Giorgetta, in rappresentanza dei residenti di via Colli Albani, e Antonio Mustacchio, referente territoriale del Movimento 5 Stelle per il quartiere.
Nel corso della riunione, l’assessore ha spiegato che l’attivazione dell’illuminazione è attualmente bloccata da alcuni vincoli tecnici e amministrativi legati alla convenzione Consip in vigore con il gestore del servizio. Carnevale ha però assicurato che saranno avviate le verifiche necessarie per valutare la possibilità di inserire gli impianti di via Colli Albani e delle altre strade interessate, tra cui via Monte Acuto, nel contratto attuale oppure nel nuovo affidamento previsto al termine della convenzione.
È stato inoltre fissato un nuovo incontro per la fine di settembre, durante il quale saranno illustrati gli esiti delle verifiche e i possibili sviluppi dell’iter.
“La partecipazione dei cittadini è fondamentale per migliorare il territorio”, ha commentato Ciolfi, esprimendo soddisfazione per l’avvio di un confronto diretto con l’amministrazione dopo anni di attesa.
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