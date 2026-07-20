CRONACA
Violenze sulla convivente, scatta la segnalazione dall’ospedale: arrestato in differita un 50enne residente a Gaeta
FORMIA – Ha colpito con violenza al volto la convivente causandole lesioni che hanno richiesto una prognosi di 30 giorni. Un cinquantenne residente a Gaeta è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate quando i medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Dono Svizzero” di Formia hanno soccorso la donna. Le indagini svolte dalla polizia hanno fatto emergere un quadro di episodi di violenza e sopraffazione avvenuti ripetutamente nell’abitazione che la coppia divide alla periferia di Gaeta.
Così come previsto dal codice rosso, la polizia ha eseguito l’arresto in flagranza differita. Il Gip del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e ha adottato la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.
CRONACA
Falla a bordo, salvati dalla Guardia Costiera a Punta del Falco
GAETA – Paura nel mare di Gaeta. La motovedetta CP 2112 della Guardia Costiera di Gaeta raccolto l’Sos, ha raggiunto e tratto in salvo un gruppo di diportisti che si trovavano a bordo di un’imbarcazione che rischiava di affondare nei pressi di Punta del Falco. L’intervento tempestivo ha scongiurato il peggio. La barca presentava una grossa falla nello scafo e imbarcava acqua in modo copioso. Dopo aver messo in sicurezza le persone a bordo, sono state svolte le operazioni per evitare l’affondamento dell’imbarcazione utilizzando i dispositivi di esaurimento di bordo.
Una volta stabilizzato il natante, una ditta specializzata lo ha rimorchiato in porto. Per le persone coinvolte non è stato necessario il ricorso a cure mediche.
L’intervento si è svolto inserito nell’ambito delle quotidiane attività di vigilanza e sicurezza della navigazione.
CRONACA
Incendi sulle colline di Sonnino, case minacciate, distrutti ettari di vegetazione
SONNINO – Due vasti incendi hanno distrutto ettari di vegetazione sulle alture di Sonnino. Sul posto hanno operato vigili del fuoco e protezione civile anche per scongiurare che le fiamme si propagassero alle abitazioni. Il bilancio è pesante, ma non ci sono stati danni alle persone e alle case lambite dai roghi.
In un post il sindaco Gianni Carroccia esprime anche “a nome dell’intera comunità, il più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno affrontato questa difficile emergenza con professionalità, coraggio e grande spirito di servizio. Grazie ai Vigili del Fuoco, in particolare alla squadra 3A di Terracina, al DOS e al nostro concittadino Mar. Musilli Antonio, alla nostra Protezione Civile Petrucci Giuseppe Sonnino – Sabaudia, alla Protezione Civile di Amaseno, alla Protezione Civile di Terracina, alla Protezione Civile di Priverno, ai Carabinieri della Stazione di Sonnino guidati dal Comandante Renato Esposito e a tutti i volontari che, con instancabile impegno, hanno contribuito alle operazioni di spegnimento, tra cui la squadra di caccia al cinghiale “Scincios” della sezione Federcaccia Capocroce. Un ringraziamento anche all’Assessore Franco De Cupis, che mi ha raggiunto sul posto”.
Dal sindaco Carroccia anche un invito ai cittadini a considerare la possibilità di diventare operatori della protezione civile.
CRONACA
Traffico di droga tra Sud Pontino e Campania, sei misure cautelati. In corso operazione dei carabinieri
GAETA – E’ scattata alle prime ore di questa mattina una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia di Formia e della Tenenza di Gaeta. I militari stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di sei persone. Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti, cessione e spaccio di droga nell’ambito di un traffico illecito tra Sud pontino e Napoli.
L’attività rappresenta l’esito di una complessa indagine condotta dalla Tenenza Carabinieri di Gaeta, con il supporto della Sezione Operativa della Compagnia di Formia, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Cassino.
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