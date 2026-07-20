Violenze sulla convivente, scatta la segnalazione dall’ospedale: arrestato in differita un 50enne residente a Gaeta

FORMIA – Ha colpito con violenza al volto la convivente causandole lesioni che hanno richiesto una prognosi di 30 giorni. Un cinquantenne residente a Gaeta è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate quando i medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Dono Svizzero” di Formia hanno soccorso la donna. Le indagini svolte dalla polizia hanno fatto emergere un quadro di episodi di violenza e sopraffazione avvenuti ripetutamente nell’abitazione che la coppia divide alla periferia di Gaeta.

Così come previsto dal codice rosso, la polizia ha eseguito l’arresto in flagranza differita. Il Gip del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura, ha convalidato l’arresto e ha adottato la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.