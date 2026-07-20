Incendi sulle colline di Sonnino, case minacciate, distrutti ettari di vegetazione

SONNINO – Due vasti incendi hanno distrutto ettari di vegetazione sulle alture di Sonnino. Sul posto hanno operato vigili del fuoco e protezione civile anche per scongiurare che le fiamme si propagassero alle abitazioni. Il bilancio è pesante, ma non ci sono stati danni alle persone e alle case lambite dai roghi.

In un post il sindaco Gianni Carroccia esprime anche “a nome dell’intera comunità, il più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno affrontato questa difficile emergenza con professionalità, coraggio e grande spirito di servizio. Grazie ai Vigili del Fuoco, in particolare alla squadra 3A di Terracina, al DOS e al nostro concittadino Mar. Musilli Antonio, alla nostra Protezione Civile Petrucci Giuseppe Sonnino – Sabaudia, alla Protezione Civile di Amaseno, alla Protezione Civile di Terracina, alla Protezione Civile di Priverno, ai Carabinieri della Stazione di Sonnino guidati dal Comandante Renato Esposito e a tutti i volontari che, con instancabile impegno, hanno contribuito alle operazioni di spegnimento, tra cui la squadra di caccia al cinghiale “Scincios” della sezione Federcaccia Capocroce. Un ringraziamento anche all’Assessore Franco De Cupis, che mi ha raggiunto sul posto”.

Dal sindaco Carroccia anche un invito ai cittadini a considerare la possibilità di diventare operatori della protezione civile.