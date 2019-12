A Fondi il panettone è al pomodoro torpedino

FONDI – Arriva dalla piana di Fondi il dolce natalizio per eccellenza ed è speciale: un panettone al pomodoro torpedino in edizione limitata. L’ingrediente si unisce a farine selezionate, uova, burro, lievito madre per un prodotto che l’azienda agricola di Mariano Di Vito e i produttori del famoso pomodoro con il mastro fornaio Ferdinando Tammetta hanno voluto dedicare alla città di Fondi.

“Dopo mesi di studio il panettiere fondano é riuscito a mettere a punto la ricetta perfetta, equilibrata e di carattere, aggiungendo all’impasto un gusto originale e vivace – spiega Tiziana Briguglio – Fondamentale, in tal senso, la complicità del laboratorio Chocolart di Itri al quale è stato affidato il compito di candire il prezioso minisanmarzano, qui proposto in una veste insolita e accattivante”.

Prodotto in soli 150 esemplari, questo speciale panettone vuole “idealmente riunire il nord e il sud dell’Italia a tavola, mettendo insieme per la prima volta il dolce tipico meneghino con l’unico pomodoro a marchio del Lazio che meglio si presta ad essere declinato in ricette tradizionali e creative per valorizzare il grande patrimonio locale. Un’operazione “glocale” – aggiunge Briguglio – atta di ricerca, lavoro artigianale e attaccamento alle proprie radici che ben si combina anche con il quinto posto raggiunto da Tammetta al Panettone Day di Milano, nella classifica dei migliori panettoni artigianali redatta da una giuria presieduta dal maestro pasticcere Iginio Massari.