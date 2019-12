A Sperlonga un’azienda per gestire il ripascimento: nasce Delfine Sperlonga

SPERLONGA – I balneari di Sperlonga, 23 in tutto, uniscono le forze per gestire le sempre attuali esigenze di ripascimento. E’ nata con questo scopo dopo due anni circa di lavoro, “Delfine Sperlonga” coordinato da Sperlonga Turismo per gestire eventualmente anche una draga. Il Comune infatti si è impegnato a chiedere alla Regione Lazio “un contributo per l’acquisto di una draga, da far gestire poi alla neonata azienda. Un obiettivo che – spiegano dalla neonata azienda – si potrebbe raggiungere anche con il riconoscimento da parte degli uffici regionali a Roma delle spese sostenute per l’acquisto e l’utilizzo del macchinario, magari scalandole dai contributi che le aziende balneari pagano ogni anno per la concessione delle spiagge stesse”. L’obiettivo dichiarato è arrivare, prima della stagione estiva, ad avere a disposizione una draga per iniziare il lavoro di ripascimento morbido e provare a salvare l’economia locale basata sul mare e sulle spiagge.