Latina Scalo, gettati in un cassonetto e salvati dai carabinieri tre cuccioli di cane

LATINA – Tre cuccioli di cane sono stati trovati dai carabinieri in un cassonetto in Via delle Industrie a Latina Scalo probabilmente a poche ore dalla nascita. I militari diretti dal Luogotenente Amedeo Mauro li hanno salvati da morte certa, avendoli sentiti guaire: pochi minuti dopo il recupero dei meticci, infatti, è passato il compattatore della Abc. Ora i piccoli sono stati portati presso la clinica veterinaria di Sermoneta e i militari hanno avviato le indagini confidando di riuscire a identificare il responsabile . “Stiamo visionando al Ris di Roma immagini importanti. Speriamo di dare un volto nei prossimi giorni all’autore dello spregevole reato”, spiegano dal Comando provinciale dell’Arma.