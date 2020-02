Prende il treno Roma-Latina al volo e resta sul predellino: denunciato

LATINA – Si è agganciato al maniglione esterno dell’ultimo vagone del treno Roma-Latina-Napoli e quando il personale di Trenitalia se n’è accorto ha arrestato il convoglio alla prima stazione utile, ovvero a Torricola. Gli agenti del commissariato di Cisterna sono intervenuti per identificare e denunciare un cittadino di 34 anni originario del Bangladesh, residente a Napoli e regolare in Italia. Aveva con sé il biglietto, ma per non perdere il treno lo ha letteralmente preso in corsa, rimanendo poi in pericoloso equilibrio sul predellino esterno.

Una volta fermato il convoglio il cittadino bengalese è stato fatto salire a bordo ma è stato identificato e denunciato per interruzione di servizio pubblico avendo causato un ritardo di 30 minuti. L’uomo che si è detto stupito ha spiegato che non pensava di aver fatto nulla di male e dichiarato che era sua intenzione salire a bordo appena possibile.