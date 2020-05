Coletta rende omaggio ad Aldo Moro e Peppino Impastato

LATINA – Il sindaco Damiano Coletta ha oggi reso omaggio recandosi presso i due monumenti cittadini, al “coraggio di chi ha lottato per la libertà e i diritti fondamentali della nostra democrazia. Di chi non si è rassegnato nella ricerca della verità. Ricordiamo Aldo Moro, la sua scorta e Peppino Impastato, simboli del nostro Paese”, ha twittato Coletta che ha depositato fiori nei luoghi dedicati della città: il busto dello statista in piazza Moro e la lapide nello slargo intitolato al giornalista di Radio Libera ucciso dalla mafia, nel piazzale delle vecchie autolinee.