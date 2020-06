Un trekking di tre ore nel cuore della foresta del Circeo

(La foresta del Circeo in una foto di Marco Teodonio)

SABAUDIA – Una lunga escursione nella foresta del Parco nazionale del Circeo, che è anche l’ultima grande foresta di pianura rimasta in Italia, riaprirà domani, domenica 7 giugno, la stagione delle escursioni. E’ saltata tutta la primavera periodo ideale per le passeggiate, per scoprire non solo la foresta, ma i beni archeologici, le grotte, le Torri costiere, il promontorio del Circeo, e si è arrivati alla fase 2 affamati di natura.

La ripartenza verde a Sabaudia è un trekking domenicale, da capo D’Uomo a Cucuzza, dalle 9 a mezzogiorno, adatto a tutti e organizzato dall’Istituto Pangea che adotta il protocollo anticontagio elaborato da Federparchi in collaborazione con Università Campus Biomedico di Roma:”Durante l’escursione si dovranno rispettare poche e semplici regole – spiega Giulia Sirgiovanni, vicepresidente della Onlus che organizza oltre 150 tipi di passeggiate ed escursioni) – Bisogna indossare sempre la mescherina, rispettare una distanza minima tra partecipanti di 2 m, avere nello zaino un gel disinfettante mani e un paio di guanti monouso. Al momento della prenotazione vi verrà richiesto di compilare un’autocertificazione”.

Servono anche scarpe adatte, acqua e magari uno spray per tenere a bada gli insetti.

Su Radio Immagine una benefica chiacchierata green che potete riascoltare qui

Per partecipare è obbligatoria una prenotazione allo 0773.511352 o al 348.3617966