Festival Pontino in edizione digitale: quattro concerti in diretta streaming

LATINA – “Un’edizione fuori dal comune quella del 56° Festival Pontino, come il tempo che stiamo vivendo”. La annuncia così la Fondazione Campus che non rinuncia a celebrare il suo 50° (il festival nacque alcuni anni prima per volontà di Lelia Caetani e fu poi affidato al Campus) e organizza quattro appuntamenti con grandi interpreti in diretta streaming da Sermoneta e dal Giardino di Ninfa: dal 18 al 21 luglio, ogni giorno alle 19.30.

Apre la rassegna dal Castello Caetani, Giovanni Gnocchi al violoncello. Il maestro presenta “Migrazioni, tradizioni, contaminazioni. Da Oriente a Occidente, dalle corti alle carceri”, concerto che percorre tre secoli di storia del violoncello, partendo da Bach. Il secondo appuntamento dall’Antico Municipio del Giardino di Ninfa, domenica 19 luglio è con il recital di Andrea Lucchesini che suonerà il pianoforte gran coda del 1884 che Franz Liszt donò a Roffredo Caetani (ora proprietà della Fondazione Roffredo Caetani). Il terzo appuntamento ancora dai Giardini di Ninfa è con Mario Caroli, considerato fra i più grandi interpreti del flauto con un programma di raro ascolto dedicato alla musica francese. Chiuderà Daniele Fasani al pianoforte.

“Avviamo questa edizione del Festival Pontino dai luoghi dove è nato, luoghi che hanno aggiunto valore ad ogni evento musicale e incontro di studio realizzati in questi anni. Abbiamo dovuto fare rinunce dolorose che riguardano le iniziative storiche, che hanno rappresentato in questi anni il senso della nostra missione, quella “scolpita” nell’ultimo comma dell’art.2 del suo Statuto: “sollecitare a mezzo della musica l’incontro tra gli uomini”, spiegano dal Campus ricordando che lo storico presidente Riccardo Cerocchi “amava questo comma forse perché riassume il significato dell’impegno e della passione suoi, di sua moglie Maria Teresa e di tutti i Soci e gli amici che in questi decenni hanno creduto nell’originalità e nella forza del Campus di portare il mondo al Pontino e il Pontino nel mondo, con la sua capacità di attrarre e produrre cultura e creatività”.

I concerti in streaming dal 18 al 22 luglio (ore 19.30) sono gratuiti e si possono seguire dalla pagina facebook della Fondazione Campus Internazionale di Musica https://www.facebook.com/www.campusmusica.it/

IL PROGRAMMA –