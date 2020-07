Incendio a bordo di uno yacht, paura a Gaeta

Shares

GAETA – Paura a bordo di uno yacht ancorato sul lungomare Caboto a Gaeta dove sotto coperta è divampato un incendio. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi e sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco del Comando di Latina con la sezione navale VVF di base a Gaet e il mezzo la MBP per le operazioni in mare che hanno domato il rogo. La barca era ormeggiata ad una banchina privata. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento in collaborazione dell’Autorità Portuale. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.