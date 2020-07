Via al restauro della Torre comunale di Latina

Shares

LATINA – Prenderanno il via in questi giorni i lavori di restauro e messa in sicurezza della Torre Comunale di Latina, la parte dell’edificio di Piazza del Comune alta m. 32 e nota anche come Torre del’Orologio. Contiene una campana eseguita su disegno di Frezzotti e su di essa svetta la bandiera italiana, periodicamente rinnovata grazie all’impegno dei vigili del fuoco. Dopo 88 anni gli interventi si rendevano necessari anche per evitare distacchi delle lastre di travertino che la ricoprono.

“L’intervento – spiegano dal Comune – riguarda il paramento murale con la messa in sicurezza dei blocchi in travertino posti nella parte superiore della Torre, i quali caratterizzano e definiscono il notevole pregio dell’apparato architettonico nel suo complesso”.

L’opera è stata autorizzata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti e la durata dei lavori è di 90 giorni, salvo imprevisti.