Le donne Caetani in una mostra di Mad a Tor Tre Ponti

LATINA – Sabato 18 luglio si inaugura presso il Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti sede della Fondazione Roffredo Caetani, in Via Appia km 66,400, la collettiva d’arte contemporanea “MAD Donna Caetani 2020”, una rassegna di opere tutte al femminile, dedicate alle donne della famiglia Caetani, curata da Carmela Anastasia e Fabio D’Achille.

“Le artiste del contemporaneo sfidano sé stesse mettendo in posa le proprie “modelle” – spiega Elena Damiani – studiano ogni dettaglio biografico e cercano di raggiungere l’essenza delle loro personalità, così sensibili e forti al tempo stesso, fino a immedesimarsi in esse, nelle scelte stilistiche come negli aspetti concettuali. La natura, coraggiosamente solcata da Ada, dipinta e curata da Lelia. La cultura, essenziale per i percorsi professionali di Ersilia, Margherita e Sveva. E infine il pathos, ovvero la gioia di vivere pienamente, come nei casi di Vittoria e Ofelia”.

Espongono: Paola Acciarino, Natascha Bozharova, Antonella Catini, Alessandra Chicarella, Clementina Corbi, Aldamaria Gnaccarini, Emanuela Del Vescovo, Anna Mancini, Teresantonia Maruotti, Monica Menchella, Silvia Olivier, Giovanna Patti, Donatella Pinocci, Cristina Sisto, Daisy Triolo.

La mostra che resterà aperta fino al 20 settembre è visitabile su prenotazione. Per info e prenotazioni 328 8283070 – 393 3242424 e-mail: eventi@madarte.it