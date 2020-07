Sami Modiano compie 90 anni: auguri al testimone della Shoa

Compie oggi 90 anni Sami Modiano, uno degli ultimi superstiti dei campi di sterminio, testimone della Shoa da quindici anni, ha raccontato la sua vita nei campi di concentramento anche agli studenti delle scuole superiori di Latina dove è stato invitato due volte, al Grassi e all’Alighieri. L’impegno preso, di continuare a raccontare “per non dimenticare” fino a quando il fisico glielo consentirà, è stata anche la chiave che gli ha permesso, già anziano, di trovare risposte alle domande assillanti e alle angosce che il Male assoluto ha prodotto nella sua vita di ragazzo prima e di sopravvissuto poi.

“Nel 2005 ho trovato la risposta e quella risposta siete voi, ragazzi”, aveva detto a Latina suscitando gli applausi degli studenti che si sono stretti a lui in un grande e commovente abbraccio. Riascoltare quelle parole pensiamo sia il modo migliore per fare a Sami Modiano i nostri più sentiti auguri per i suoi 90 anni.

