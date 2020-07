Sbalzati dal gommone che prosegue la corsa, salvati dalla Guardia Costiera

LATINA – Sbalzati in acqua a 300 metri dalla costa mentre il gommone procede a tutta velocità. E’ quanto accaduto davanti la spiaggia di Sant’Anastasia a Fondi. Per frenare la corsa del gommone da diporto rimasto pericolosamente in moto senza nessuno ai comandi dopo che i suoi cinque passeggeri, erano finiti in mare è intervenuta la motovedetta della Guardia costiera che con un mezzo del Delemare Sperlonga, ha recuperato il natante e gli improvvidi occupanti.

Pericolo scampato anche nel pomeriggio di domenica quando un’ imbarcazione da diporto al rientro da Ponza ha cominciato a imbarcare acqua rischiando di affondare. L’ sos lanciato dai due occupanti, marito e moglie, ha messo in moto i soccorsi. I due sono riusciti progressivamente a rientrare in porto scortati.