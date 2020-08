I Giardini di marzo in concerto all’azienda Ganci

Shares

LATINA – Torna la GdM di Frank Onorati con il quarto concerto di questa stagione estiva. Sabato 22 agosto è la volta de I GIARDINI DI MARZO Lucio Battisti Tribute Band di Latina, formazione nata nel 2007 con l’appassionato intento di rendere omaggio alla grande coppia Battisti/Mogol, interpretando in chiave moderna e del tutto personale alcune delle canzoni più celebri ed amate dei due autori. L’appuntamento è per le ore 21 presso l’azienda agricola Ganci.

Un repertorio che accompagna il pubblico in una lunga carrellata dei brani più o meno famosi interpretati in modo originale da un gruppo molto noto in tutta Italia che ha preso parte a moltissimi eventi tra i quali vanno annoverati l’apertura del concerto della Formula 3 al Teatro G. D’Annunzio di Latina, la partecipazione al “Premio Poggio Bustone” a Rieti ed il concerto alla 95a Sagra dell’Uva di Marino (RM).

Negli anni sono numerose le collaborazioni artistiche con orchestre e cori polifonici confermando l’anima camaleontica della band e del suo frontman Frank Onorati.

Di recente la band ha partecipato a programmi televisivi come il “Festival Italia in Musica” su Gold Tv ed è stata ospite presso gli studi di LazioTv. Ad oggi continua il suo percorso nei teatri riscuotendo l’apprezzamento del pubblico con il tutto esaurito.

Una band affiatata e ricca di talenti quella che si presenterà al pubblico presso l’Arena dell’Azienda Ganci di Latina; oltre al fondatore Frank Onorati (voce e chitarra), sul palco Gianluca Masaracchio (Chitarra classica), Michael Bertin (Batteria), Sara Frediani (basso e cori), Ivo Antonio Gabrielli (piano), Moira Chiariello (Cori) e Romina Sposi (Cori).

Ospiti della serata: Silvia Salvatori (Mezzosoprano drammatico, insegnante di canto lirico e moderno, pianoforte e coro) e Loredana De Paola (attrice, autrice cabarettista, componente del format teatrale e televisivo “Bambine Cattive”). Ad introdurre il concerto Gilda Sacco.

Il concerto avrà inizio alle ore 21,00 presso l’Arena dell’Azienda Agricola Ganci di Latina in via Isonzo km. 5,300.

Prevendita e informazioni ”L’Anfiteatro Spettacolo the Original” – Viale Kennedy 141 (centro Commerciale Agora, LT) lun/merc./ven 17:00/20:30 tel 3395915402 / 3397651790