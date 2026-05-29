ATTUALITA'
Confagricoltura Latina e i floricoltori pontini donano 1600 rose per la Giornata del Sollievo ai pazienti del Gemelli
In occasione della XXV Giornata Nazionale del Sollievo, il 31 Maggio, promossa dalla Fondazione “Gigi Ghirotti”, dal ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma ospiterà come ogni anno una serie di iniziative dedicate alla promozione della cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale.
Il tema quest’anno sarà “Io mi prendo cura” e grazie alla collaborazione di Confagricoltura Latina e dei floricoltori pontini associati, saranno donate 1.600 rose ai degenti del Policlinico Gemelli insieme a un segnalibro, simbolo di una storia che continua, di una pagina da riprendere, di una speranza che non si interrompe.
L’iniziativa si inserisce in una tradizione consolidata che vede l’Organizzazione agricola al fianco della Fondazione Ghirotti nella diffusione della cultura del sollievo, con attenzione verso chi vive una condizione di fragilità e contribuendo a portare conforto attraverso piccoli segni di bellezza e di umanità.
Quest’anno il Complesso Bandistico “Vincenzo Cipriani” di Gorga, con il Maestro Remo Amici porterà la musica all’interno della struttura del Policlinico, esibendosi dal vivo per pazienti, familiari e personale sanitario, contribuendo a creare un momento di svago attraverso il linguaggio universale delle note.
ATTUALITA'
Festa della Repubblica – Modifiche alla viabilità a Latina
In occasione delle celebrazioni per l’80° Anniversario della Festa della Repubblica, sono previste temporanee modifiche alla circolazione e alla sosta nel centro cittadino nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2026. Le principali limitazioni interesseranno: Piazza della Libertà, Via Carducci, Via Diaz, Via Malta, Via Costa, Largo Caduti di Nassiriya, Via Nizza e aree limitrofe Previsti divieti di transito e sosta con rimozione forzata per consentire il montaggio delle strutture, le prove e lo svolgimento della cerimonia istituzionale. Le limitazioni saranno attive in fasce orarie differenti dal 31 maggio al 2 giugno, e comunque fino al termine delle esigenze organizzative. Si invitano cittadini e automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare per tempo gli spostamenti.
L’ordinanza completa sul sito del Comune di Latina
https://www.comune.latina.it/notizie/80–anniversario-Festa-della-Repubblica–ordinanza-di-temporanea-interdizione-della-circolazione-e-della-sosta.html?fbclid=IwY2xjawSGRiNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBxQTBRNGIybVZXcFFlYmVac3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjDNgI7ACAFWMkun7gCXI0ixNbNLGdpnifCEAQkHlqbTtk__JvH2yIkN1Lbd_aem_cbCvhaRFfs8bcQLN3E2JJw
ATTUALITA'
Sicurezza stradale, il Comune di Latina investe 400mila euro per segnaletica e attraversamenti: 51 interventi
LATINA – Il Comune di Latina investirà 400mila euro per migliorare la segnaletica urbana in città e nei borghi. E’ quanto emerso questa mattina nel corso della commissione consiliare Trasporti, presieduta dalla consigliera Pina Cochi. Il programma è stato illustrato dall’assessore al ramo Gianluca Di Cocco con l’ausilio degli uffici. Si tratta di 51 interventi in totale.
Particolare attenzione sarà data agli attraversamenti pedonali, alle aree scolastiche, ai punti critici della viabilità cittadina e ai borghi. Grazie a un finanziamento ministeriale – spiega Di Cocco –si interverrà in numerose intersezioni considerate sensibili sotto il profilo dell’incidentalità, con l’implementazione di nuove soluzioni tecnologiche per aumentare la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti. Prevista anche l’installazione di pannelli fluororifrangenti giallo-verde.
Gli interventi interesseranno quelli che il Pums individua come ‘punti neri dell’incidentalità’. “Un progetto costruito su dati tecnici e analisi dell’incidentalità, che consentirà di elevare gli standard di sicurezza urbana attraverso soluzioni moderne ed efficaci”, conclude Di Cocco.
ATTUALITA'
Otto Bandiere Verdi alla Riviera D’Ulisse. Formia: “Qui da 17 anni”
LATINA – Il mare pontino conquista otto Bandiere Verdi che indicano spiagge adatte a bambini e famiglie. Sulle 164 totali assegnate, il litorale della provincia di Latina è tra i più presenti con Formia, Gaeta, Lido di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Ventotene con Cala Nave. Le Bandiere Verdi sono state assegnate sulla base delle indicazioni date da 3.238 pediatri italiani e stranieri: spiagge ampie, acque pulite e presenza di operatori del salvataggio alcuni dei requisiti valutati.
A Formia il riconoscimento arriva da 17 anni consecutivi: “Essere confermati Bandiera Verde per il diciassettesimo anno consecutivo è motivo di grande orgoglio per la nostra città – dichiara il Sindaco Gianluca Taddeo – Questo riconoscimento certifica non solo la bellezza del nostro mare e delle nostre spiagge, ma soprattutto la capacità di Formia di essere una città accogliente, sicura e attenta ai bisogni delle famiglie. Continueremo a lavorare per migliorare sempre di più i servizi, la vivibilità del lungomare e la qualità dell’offerta turistica, valorizzando il nostro straordinario patrimonio naturale”.
Soddisfazione anche da parte dell’Assessore all’Ambiente Francesca Di Rocco: “La conferma della Bandiera Verde rappresenta un importante attestato al lavoro svolto in questi anni sul fronte della tutela ambientale, della pulizia delle spiagge e della sostenibilità. Formia viene premiata perché offre un ambiente sano, sicuro e a misura di bambino. È un risultato che appartiene all’intera comunità, agli operatori balneari, ai volontari e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a preservare la qualità del nostro litorale”.
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