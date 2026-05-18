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Al Palasport di Cisterna Benacquista Latina affronta Treviglio in Gara-5 dei play off: “Calore del pubblico determinante”
LATINA – “Sarà una partita da dentro o fuori. Una gara che vale una stagione intera”. Così il match che vedrà stasera la Benacquista Assicurazioni Latina Basket affrontare Treviglio Gara 5 dei quarti di finale playoff di Serie B Nazionale. In palio c’è l’accesso alle semifinali playoff promozione, dove la vincente affronterà una tra Herons Montecatini e San Giobbe Chiusi, serie anch’essa approdata alla “bella” dopo il 2-2 maturato nelle prime quattro gare.
Dopo aver conquistato i primi due incontri della serie davanti al pubblico pontino, la Benacquista ha trovato sulla propria strada una Treviglio capace di reagire con forza nelle sfide disputate al PalaFacchetti, riportando il confronto in perfetta parità. Le quattro partite giocate finora hanno confermato tutto ciò che i playoff rappresentano: intensità, fisicità, continui adattamenti tattici, emozioni e dettagli che possono cambiare l’inerzia di una gara nel giro di pochi possessi.
Coach Franco Gramenzi, al termine di Gara 4, ha sottolineato proprio il valore della serie e la capacità della sua squadra di restare compatta nonostante le difficoltà: «I ragazzi hanno fatto una gran partita, hanno lottato fino alla fine senza lasciare nulla di intentato». Una Benacquista che, soprattutto nelle ultime due gare, ha dovuto fare i conti anche con l’assenza di Marko Bakovic, fermato dopo il colpo al costato subito in Gara 2 e ancora sotto osservazione da parte dello staff medico. Un’assenza pesante sotto canestro, considerando l’impatto del lungo nerazzurro nel corso della stagione, ma che il gruppo pontino ha provato a sopperire con energia, sacrificio e spirito di squadra.
Il Club chiede l’aiuto del pubblico sul campo di Cisterna;: “E’ proprio in occasioni come questa che il calore del pubblico può diventare un fattore determinante. Nonostante l’appuntamento infrasettimanale e l’orario serale, la Benacquista avrà bisogno di tutto il sostegno del popolo nerazzurro per vivere insieme una delle serate più importanti dell’anno. Il Palasport di Cisterna è pronto a trasformarsi ancora una volta in una casa piena di energia, passione e voce, per spingere Latina verso un nuovo traguardo”, si legge in una nota del Club. (foto Marika Torcivia)
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Il Latina Calcio 1932 under 19 conquista la promozione in Primavera 2
LATINA – Il Latina Calcio 1932 conquista la promozione in Primavera 2 al termine di una finale combattuta e ricca di tensione. Dopo l’1-1 maturato nella gara d’andata, ai nerazzurri è bastato lo 0-0 contro il Catania per ottenere il salto di categoria, grazie al miglior piazzamento in classifica al termine della stagione regolare.
Al triplice fischio può esplodere la festa del Latina, al termine di una sfida intensa e bloccata, giocata su ogni pallone fino all’ultimo minuto. La gara è rimasta sempre in equilibrio, con il Catania proteso alla ricerca del gol necessario per ribaltare il verdetto e i nerazzurri bravi a contenere, difendere con ordine e gestire con lucidità il vantaggio costruito nel corso della stagione.
Il Latina è sceso in campo con Cherubini tra i pali, La Penna, Solazzo, Bacilieri, De Marchi, Lo Zito, De Fraia, Betti, Metawie, Lo Bianco e Di Giovannantonio. Nel corso della ripresa spazio anche a Saraz, Saurini, Fontana, Di Vincenzo e Traunini, inseriti per garantire energie fresche in una fase sempre più delicata del match.
Il Catania ha risposto con Coco, Sechi, Marchese, Di Giacomo, Allegra, Rizzotti, Catania, Parco, Costanzo, Coriolano e Donato, provando a incidere soprattutto nella ripresa con ulteriori cambi offensivi, senza però riuscire a superare la retroguardia nerazzurra.
La direzione di gara è stata affidata ad Aleorsini di Terni, assistito da Veli di Pisa e Lombardi di Chieti, con Mammoli di Perugia nel ruolo di quarto ufficiale. La partita, con il passare dei minuti, ha assunto toni sempre più nervosi: nella ripresa sono arrivati i cartellini gialli per Viola, Parco e Saurini, fino al finale caratterizzato da quattro espulsioni che hanno colpito De Marchi e Saraz per il Latina, Sechi e Coriolano per il Catania.
L’equilibrio della sfida è confermato anche dal dato dei calci d’angolo, terminati 5-5. Dopo un minuto di recupero nel primo tempo e otto nella ripresa, il fischio finale ha sancito la promozione del Latina.
“Una stagione costruita passo dopo passo e coronata da un’ultima prova di carattere, compattezza e sacrificio”, dicono dal club in una nota. Il Latina Primavera conquista la Primavera 2: una giornata destinata a restare nella storia del settore giovanile nerazzurro.
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Antares Pallanuoto Latina consolida il secondo posto
Importante successo esterno per l’Antares Pallanuoto Latina nel campionato di Serie C Nazionale Girone Lazio. La formazione pontina si è imposta in trasferta sul Villa Aurelia con il punteggio di 10-11, confermando così il secondo posto in classifica, seppur con una gara in più disputata rispetto alle dirette concorrenti. Una sfida intensa, combattuta fino all’ultimo possesso, con i padroni di casa protagonisti di una prestazione brillante e organizzata. L’Antares, pur non esprimendo il suo miglior gioco, è riuscita a portare a casa due punti fondamentali grazie alla maggiore lucidità nei momenti decisivi del match.
La gara si era aperta con il vantaggio del Villa Aurelia nel primo parziale (4-3), ma i ragazzi di coach Mauro Gubitosa hanno reagito nel secondo tempo ribaltando l’inerzia dell’incontro grazie a un parziale di 2-4. Equilibrio assoluto anche nella seconda metà di gara, con continui capovolgimenti di fronte e una direzione arbitrale che ha contribuito ad aumentare la tensione nel finale.
Tra i migliori realizzatori dell’Antares spiccano Schettino e Di Santantonio, entrambi autori di tre reti, mentre importanti sono stati anche i contributi offensivi di Veglia, Viccione, Gallo e dei fratelli Raffaeli.
Il tecnico Mauro Gubitosa: “La prestazione non mi ha proprio soddisfatto e sono stato duro con i ragazzi perché servirà un altro atteggiamento mentale sia in allenamento che in campo per provare fino all’ultimo a inseguire il sogno playoff”.
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A Latina un mese di padel in piazza: dal 4 al 26 luglio
LATINA – Dal 4 al 26 luglio Piazza del Popolo tornerà a trasformarsi in un grande villaggio dello sport a cielo aperto. Dopo il successo della scorsa edizione, torna infatti “Padel in Piazza – Latina 2026”, il format che porterà nel centro cittadino tornei, spettacolo, intrattenimento e iniziative collaterali dedicate a tutte le età con l’obiettivo di unire sport, aggregazione e valorizzazione del territorio.
L’evento, promosso dalla società Pad & Fit 4.0 di Marco Lucia e dagli avvocati Emilio Cerci, Marco Gubitosa e Alessandro Paletta, con il patrocinio del Comune di Latina e la collaborazione di ASI, si presenta quest’anno con un programma ancora più ampio e articolato.
Per quasi un mese il cuore della città ospiterà tornei di padel, eventi speciali, attività dedicate ai giovani e momenti di intrattenimento aperti alla cittadinanza. Accanto alla parte sportiva saranno presenti stand enogastronomici, iniziative collaterali che contribuiranno a trasformare Piazza del Popolo in un punto di riferimento dell’estate pontina e un ampio spazio dedicato ai tanti sponsor che anche per questa seconda edizione hanno deciso di dare il loro contributo per la riuscita della manifestazione e che sono: Farmacia Salvagni (main sponsor dell’evento), Pad&Fit 4.0, Elle Costruzioni, Brown Sugar Estetica, L’Automobile, Smashtag Latina, Velarte wrapping & ppf, Assipolo Allianz, Benvenuti Arredamenti, 911 Auto.it, Malto e vite, Mondo Sport e Padel and Fit store.
Tra novità dell’edizione 2026 anche il Burraco sotto le stelle, un torneo organizzato all’interno del campo di padel, pensato per coinvolgere un pubblico ancora più ampio e rendere la manifestazione un vero spazio di incontro e socializzazione aperto a tutte le generazioni.
L’obiettivo della manifestazione è quello di replicare e superare i numeri dello scorso anno, quando il format riuscì a richiamare migliaia di persone nel centro cittadino, trasformando Piazza del Popolo in un autentico Villaggio dello Sport e confermando la forte capacità aggregativa dell’iniziativa.
“Padel in Piazza non è soltanto un torneo – spiega l’avvocato Emilio Cerci – ma un progetto che vuole riportare la città a vivere i propri spazi attraverso lo sport, la condivisione e la partecipazione. Lo scorso anno abbiamo visto famiglie, ragazzi, associazioni e appassionati riempire la piazza ogni sera. Quest’anno vogliamo fare ancora di più, creando un evento capace di coinvolgere tutta Latina e di diventare un appuntamento fisso dell’estate cittadina. Anche quest’anno, tra l’altro, l’evento avrà anche una importante finalità solidale perchè una parte dell’incasso sarà devoluta all’Associazione Matteo Fabrizio – ODV, realtà molto attiva sul territorio pontino e impegnata nel sostegno all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, in particolare ai reparti di Ematologia e Oncologia”.
Grande attenzione sarà riservata anche ai tornei che accompagneranno il percorso verso “Padel in Piazza 2026”, con un calendario ricco di appuntamenti pensati per coinvolgere professionisti, appassionati, giovani e pubblico. In programma il Torneo Femminile Gold, il Torneo Femminile Silver, il Torneo Maschile Gold, il Torneo Maschile Silver, il Torneo delle Professioni, oltre ai tornei giovanili Under 12/14 e Under 16/18, pensati per valorizzare i giovani talenti del territorio e promuovere la pratica sportiva tra le nuove generazioni.
Per tutte le competizioni, le estrazioni dei gironi si svolgeranno domani segnando ufficialmente il percorso che porterà ai quarti, agli ottavi o alle finali in Piazza del Popolo (a seconda del torneo). Gli altri circoli interessati al torneo sono il Gisa Padel di Cisterna, l’Agora Padel e il Latina Padel Club di Latina.
Accanto ai tornei ufficiali, che trasformeranno il centro cittadino in una vera arena dello sport e dell’intrattenimento, ci sarà anche l’attesissimo Torneo dei Calciatori, uno degli appuntamenti più spettacolari e seguiti della manifestazione, che porterà in Piazza del Popolo volti noti del calcio e dello sport. Gli organizzatori stanno inoltre lavorando a nuove iniziative speciali e format a sorpresa che verranno svelati nel corso delle prossime settimane, contribuendo a rendere ancora più ricca l’edizione 2026.
“ASI crede fortemente in iniziative di questo tipo – dichiara Simona Fioroni, presidente ASI Latina – perché lo sport oggi rappresenta uno straordinario strumento sociale ed educativo. Portare un villaggio sportivo nel centro della città significa creare inclusione, aggregazione e nuove opportunità per i giovani e per il territorio”.
Sulla stessa linea anche Marco Ghirotto, referente organizzativo ASI: “Padel in Piazza è un format moderno, dinamico e capace di coinvolgere pubblici diversi. Non parliamo soltanto di sport, ma di una manifestazione che genera partecipazione, movimento economico e vitalità urbana”.
L’edizione 2026 punta infatti a consolidare il ruolo della manifestazione come uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate pontina, grazie anche alla presenza di sponsor, partner e realtà del territorio che sosterranno il progetto per tutta la durata dell’iniziativa.
Per quasi un mese, dunque, Piazza del Popolo diventerà il centro di un grande contenitore di sport, spettacolo e socialità, con l’ambizione di trasformare Latina in una vera capitale estiva del padel e dell’intrattenimento urbano.
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