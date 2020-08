Ross, l’arzillo vecchietto a quattro zampe cerca casa

Shares

LATINA – ROSS dolcissimo e arzillo vecchietto di 12 anni, meravigliosamente portati. Vogliamo regalargli la felicità per quei pochi anni che gli restano da vivere? Venite a conoscerlo!!! Ross si trova a Latina, ma per una buona adozione possiamo portarlo con staffetta in tutto il centro nord. Per informazioni contattare 0773-662177 – 334.7740414 – 339.2346055 (Inviare un whatsapp se non dovessimo rispondere e sarete ricontattati).