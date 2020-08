Oroscopo del giorno 18 Agosto 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in opposizione con Venere nel vostro segno e vi permetterà di canalizzare le emozioni. In coppia potreste guardare il partner con un occhio critico: pensate di più alle sue qualità. Anche i single devono fare attenzione a non essere troppo esigenti o resteranno soli. Professionalmente, se avete affrontato una negoziazione con risultati negativi, non preoccupatevi: il fallimento è spesso parte di un successo a lungo termine e l’aspetto astrale è lì per far evolvere la situazione. Occhio alla salute e non pianificate troppe attività: la tensione nervosa potrebbe crearvi forti inconvenienti.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, anche se la situazione sembra relativamente calma, sentirete il bisogno di essere rassicurati: provate a comunicare un po’ di più. Single: vi aspettate più attenzioni dal vostro prescelto ed è il momento di fare le domande giuste. Professionalmente siete molto concentrati e particolarmente efficaci. State attenti, però, a non imporre il vostro ritmo agli altri. Tutti hanno il diritto ad una pausa dopo un lavoro ben fatto. Ritmi troppo veloci ed iperattività non sono assolutamente le soluzioni giuste per la vostra salute: pianificate dei momenti per rilassarvi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Venere è in trigono con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, ognuno si prenderà cura dell’altro con amore e tenerezza. Single: avrete bisogno di dolcezza e romanticismo per conquistare la vostra anima gemella e raccoglierete ciò che avete seminato. Questo aspetto astrale promuove la buona atmosfera sul posto di lavoro: siete di buon umore e tutti vorranno la vostra compagnia. Fate attenzione però a non distrarvi troppo perché un superiore potrebbe irritarsi. La salute è buona: alcuni di voi inizieranno una dieta o manterranno il loro corpo con attività sportive.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Venere è in trigono con Nettuno e vi invita alla dolcezza e al romanticismo. In coppia vi sentite rassicurati ed amati: il partner vi accontenta in tutti i modi. Single: se avete avuto un incontro di recente assicuratevi di rimanere in contatto ed il rapporto diventerà serio. A lavoro i collaboratori cercano la vostra compagnia durante questo periodo di transito nettuniano: il vostro atteggiamento e le vostre buone intenzioni creano un clima favorevole. Questo aspetto planetario è eccellente per coloro che avranno il desiderio di prendersi cura della propria persona: meglio mantenere un’ottima forma per sopportare la fatica.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, siete molto affascinanti ed il partner sarà sulla vostra stessa lunghezza d’onda: si annuncia una serata speciale, godetevela. Single: l’influenza di Marte vi dona un fascino al quale sarà difficile resistere; approfittate di questo momento. Professionalmente siete efficaci e la vostra fiducia nel futuro è migliorata. Le tensioni degli ultimi tempi si sono allentate ed i colleghi sono più collaborativi del solito. La salute e la forma fisica sono buone: volete muovervi, uscire, questo è un buon segno.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Saturno è in risonanza dissonante nel vostro segno e segnerà indubbiamente un periodo di cambiamento sul piano sentimentale: mettete in chiaro le cose che non vi convincono nel rapporto. I single che vorrebbero dare un’altra possibilità ad un ex, ricordino meglio cosa è successo e se riusciranno a perdonare. Professionalmente, se state mirando ad un nuovo posto di lavoro o ad una promozione, l’influenza di Saturno vi guiderà verso ciò che desiderate. Tuttavia, non agite in fretta. Il vostro buon umore potrebbe essere graffiato da qualche frustrazione: parlare e confidarsi con un amico potrebbe sollevarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno e cercherete di mostrare il vostro sostegno al partner, magari partecipando di più alle sue attività. Single: se volete avvicinarvi ad una persona non siate troppo invasivi. Rendetevi disponibili e premurosi senza forzare la mano. A lavoro alcuni di voi avranno più carisma degli altri, tuttavia, dimostrerete che l’atteggiamento che avete con i collaboratori è quello giusto. Dal punto di vista della salute, la maggior parte di voi si sentirà bene e niente sembra insormontabile oggi. Se ultimamente avete avuto un allentamento o un calo nel morale, uscire vi farà bene.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, o durante un incontro romantico, i momenti trascorsi insieme saranno così piacevoli da desiderare che il tempo possa fermarsi. A lavoro sarete molto operativi, creativi e ricchi di nuove idee che potrebbero fare la differenza tra voi ed i vostri colleghi una volta per tutte. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale si concentrerà su tutto ciò che è collegato allo stomaco: la digestione sarà notevolmente facilitata e salverà l’energia vitale da dedicare alla vostra mente. La creatività richiede molto carburante: idratatevi regolarmente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in opposizione con Venere nel vostro segno e vi farà provare forti emozioni. In coppia la complicità condivisa con il partner vi spinge ad andare oltre i limiti e provare esperienze ricche di adrenalina. Single: non abbiate paura di affrontare nuove sfide perché il vostro fascino vi rassicura. Professionalmente, una sconfitta è inevitabile e, tuttavia, l’aspetto tra Luna e Venere augura futuro successo. Guardate il lato positivo e concentratevi su nuovi progetti. Occhio alla salute: le tensioni che sentite sono legate alle condizioni di lavoro difficili e non vi lasceranno in pace una volta tornati a casa. Prendetevi cura di voi.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarà opportuno essere sinceri per non innescare l’ira del partner: ammettere una colpa è mezzo perdono. Single: stare dietro a qualcuno a cui tenete vi sta impegnando troppe risorse. Valutate se ne vale davvero la pena. Un rinnovamento professionale o il desiderio di cambiare rotta possono far parte del menu del giorno sotto l’influenza di Plutone: potete comunque espandere notevolmente i vostri orizzonti e fidarvi di voi stessi in ogni situazione. Per quanto riguarda la salute siete in ottima forma: mettere tuttavia ordine alle vostre abitudini.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Sul piano sentimentale, in coppia sentite il bisogno di rinnovare la vostra vita attraverso attività indipendenti. Single: le incessanti chiamate che riceverete vi faranno innervosire. Vi sentirete privati della libertà prima ancora di essere impegnati. Il transito di Urano avrà un impatto positivo nel settore professionale della ricerca scientifica, tecnica, informatica o industriale e nelle aree in cui i prodotti sono in perpetua evoluzione. La parola chiave del giorno è innovazione. Dal punto di vista della salute ci vorrà un po’ di tempo per trovare una soluzione duratura che possa alleviare le tensioni accumulate.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Venere è in trigono con Nettuno nel vostro segno e vi rende romantici. In coppia siete delicati e sensibili: anche il partner mostrerà una tenerezza infinita. Single: bella giornata per i nuovi incontri. Professionalmente l’atmosfera è eccellente: molti dei collaboratori vi apprezzano e la vostra popolarità sta esplodendo. Tuttavia, moderate le vostre reazioni ed il vostro entusiasmo ed otterrete punti molto importanti. Per quanto riguarda la salute, è arrivato il momento di prendervi cura di voi e, a breve, anche il morale ne gioverà.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.