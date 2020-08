Ponza, controlli con i cinofili della Guardia di Finanza: minorenne denunciato per spaccio

Shares

PONZA – Dopo i disordini a Ponza causati da ragazzi scalmanati, dopo il barcaiolo picchiato solo perché aveva redarguito un ragazzo dicendo che non si può fare il bagno nel porto e lo sciopero dei barcaioli che si sono rifiutati di trasportare giovani dopo le 17, si fanno più intensi i controlli sull’isola. I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Latina hanno pattugliato la maggiore delle Pontine anche con l’ausilio di un’unità cinofila sbarcata a bordo di un guardacoste della Sezione Operativa Navale di Gaeta.

Sono stati nove i ragazzi segnalati alle competenti Prefetture dalle dipendenti Compagnia di Formia e dalla Tenenza di Ponza coordinate dal Gruppo di Formia, per detenzione di stupefacenti per uso personale, mentre un minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma per detenzione di analoghe sostanze ai fini di spaccio. Sequestrate dosi di marijuana, cocaina e hashish.

E’ intenso – dicono dal comando provinciale di Latina – lo sforzo della Guardia di Finanza pontina finalizzato al rafforzamento del controllo economico del territorio di tutta la provincia per garantire alla cittadinanza ed ai turisti che giungono presso le località costiere ed insulari di trascorrere un’estate sicura, anche attraverso continui controlli ai passeggeri in arrivo ed in partenza dalla località turistica ponzese nonché ai tanti giovani che hanno popolato le vie cittadine in questi giorni di fine luglio.