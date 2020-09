Eugenio Finardi in concerto nei Giardini del Comune di Latina

Shares

LATINA – Eugenio Finardi in concerto a Latina stasera nei giardini del Comune. Con il suo Acoustic trio il cantautore proporrà uno spettacolo di canzoni e racconti con Giovanni “Giuvazza” Maggiore alle chitarre e Federica Finardi Goldberg al violoncello. A fare da filo conduttore “il senso di libertà con cui Eugenio Finardi affronta il suo repertorio assecondando i propri umori e quelli del pubblico” spaziando nel vasto catalogo della sua musica dal primo disco Non gettate alcun oggetto dai finestrini, all’ultima Milano Chiama, la scelta sarà una sorpresa per il pubblico. Il concerto organizzato dal Maggio Sermonetano nell’ambito della mini rassegna “Musica e Teatroterapia” con la Valigia di Cartone e il contributo del Comune di Latina, avrà inizio alle 21.00

Per norme anticovid, i posti saranno limitati, pertanto in caso di esaurimento posti,

è previsto un secondo spettacolo, alle ore 22.30.

Per l’acquisto dei biglietti online https://www.ciaotickets.com/biglietti/eugenio-finardi-acoustic-trio-latina

Oppure presso il negozio, La Vinileria a Latina Tel0773 474701 . info 3296284750