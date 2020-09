Ruba il furgone a Bartolini, poi posta il video: denunciato a Latina il trapper Gallagher

Shares

(nella foto un frame del video GALLAGHER feat. TRAFFIK – MAGMA VULCANO (prod by YOUNGOTTI)

LATINA – E’ stato denunciato per furto dalla polizia postale di Latina, Gallagher il trapper romano, accusato di aver rubato un furgone della società di spedizioni Bartolini poi filmarsi e postare il video su YouTube, video poi rimosso. Il cantante romano di 23 anni, al secolo Gabriele Magi, a febbraio era stato arrestato insieme al collega Traffik e poi condannato per rapina. Di recente gli erano stati revocati gli arresti domiciliari. A marzo invece Gallagher era balzato agli onori dell cronache come vittima per essere stato aggredito e picchiato da un pugile che lo accusava di non aver restituito degli abiti presi per girare un video. Ora è di nuovo indagato, per furto appunto, stavolta dalla Procura della Repubblica di Latina.