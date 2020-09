Scrimmage con i capitolini della Stella Azzurra Roma per la Benacquista Latina

Shares

La prima uscita stagionale della Benacquista Assicurazioni Latina Basket è andata in scena sul parquet dell’arena Altero Felici di Roma, dove i nerazzurri hanno disputato uno scrimmage con i capitolini della Stella Azzurra Roma, formazione che farà parte del Girone Rosso del Campionato di Serie A2 Old Wild West, proprio come il club latinense.

Lo scrimmage è stato disputato su 4 tempi da 10 minuti ognuno. Latina è partita bene (16-21 al 10′) ed è rimasta in vantaggio anche al termine del secondo periodo (34-37 al 20′). Il terzo quarto va in archivio con il vantaggio dei padroni di casa (59-52 al 30′) e l’ultima frazione, piuttosto equilibrata, si conclude con la Stella avanti di una sola lunghezza (70-69 al 40‘). Nonostante la Benacquista abbia giocato con soli 7 uomini, per via delle assenze degli infortunati Bisconti e Baldasso, si è trattato di un buon test, che ha permesso allo staff tecnico di verificare il lavoro svolto in allenamento durante queste prime settimane: «Per essere stata la prima partita, è stata sicuramente una buona prova – ha confermato il capo allenatore Franco Gramenzi – Ci sono state delle note positive, ma chiaramente ci sono ancora diversi aspetti sui quali continuare a lavorare per migliorare. Nel corso dei primi due quarti di gara abbiamo giocato abbastanza bene, nella seconda parte, invece, abbiamo subito di più la fisicità degli avversari, complice anche un calo fisico dovuto alla stanchezza. Nel complesso è stato un buon test, utile anche per aumentare la conoscenza dei ragazzi sul rettangolo di gioco».

Da lunedì Capitan Raucci e compagni torneranno alle doppie sedute di allenamento per prepararsi alle prossime 2 amichevoli in programma al PalaBianchini. Mercoledì 30 settembre alle ore 18 i nerazzurri riceveranno l’Eurobasket Roma e sabato 3 ottobre la Npc Rieti, entrambe compagini militanti nel Girone Rosso di Serie A2 e che saranno avversarie della Benacquista in campionato. Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, si conferma che le partite saranno disputate a “porte chiuse” senza la presenza del pubblico.