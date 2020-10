“Atletica Latina, una squadra, una storia”, il nuovo corso della società pontina

Shares

LATINA – Basta nominarla, l’Atletica Latina, per riportare alla mente il ricordo di un gruppo di amici podisti che all’inizio degli anni ’80 diede vita ad un sodalizio destinato a restare nella storia. Parlare di Atletica Latina significa citare i nomi dei compianti Carmine Perna, Giuseppe Mirabella e Gennaro Tedesco, dei sempreverdi Luigi Farina e Fiorella Fretta, ma anche di pilastri portanti di casa Uisp come Domenico Lattanzi e Andrea Giansanti. Negli anni questa realtà ha continuato a figurare nelle manifestazioni della provincia e non solo, ma ha saputo trovare la svolta per un nuovo corso proprio nel momento più difficile per gli eventi podistici, azzerati dall’imperversare della pandemia. Quella svolta è arrivata da un vecchio componente di quel gruppo con il quale le strade si erano separate, per diversi motivi. Ora, però, quel compagno di squadra è tornato a casa e ha portato una ventata di novità e buoni propositi. E’ Aldo Onorati, l’ultramaratoneta che per hobby su inventa artista: “Il mio percorso degli ultimi anni era terminato, ma durante il lokdown ho parlato di un mio sogno al presidente provinciale Uisp Domenico Lattanzi: una nuova divisa con nuovo logo e nuovi colori per la squadra che mi aveva partorito. Ho quindi ideato l’immagine di tre gabbiani in un arcobaleno, il simbolo dello stare insieme e di quei valori che lo sport merita. Sul pettorale, inoltre, ho realizzato la torre del Comune di Latina e proprio all’altezza del cuore ho riportato la bandiera con i colori nerazzurri, a rappresentare il senso di appartenenza alla nostra città. Lattanzi ha creduto subito in questo progetto e mi ha dato la massima fiducia, al pari del presidente Luigi Farina e di tutto il direttivo. Il nuovo corso è iniziato così e tante persone ci hanno seguito, molte delle quali giovanissime. Tutte con un solo obbiettivo: non certo la competizione, ma il vivere a pieno valori come aggregazione, inclusione e divertimento!”. L’Atletica Latina si è quindi presentata con questa nuova veste la sera scorsa, presso la sede Uisp di Latina. Una splendida divisa con il main sponsor Biolatina di Tonino e Maurizio Falzarano, altri preziosi artefici di questa rinascita, e un organigramma nuovo di zecca con lo stesso Onorati promosso nel ruolo di vicepresidente. Al suo fianco sono stati nominati consiglieri l’inseparabile Roberta Manzoli, Davide Cinquegrana e Domenico Lattanzi. Come segretario, invece, figurerà Paolo Rolando. Saranno loro a coordinare l’attività di una grande famiglia composta da circa cinquanta tesserati. Alcuni hanno già fatto il loro esordio con le nuove divise nella Maratona di Rieti, andata in scena domenica scorsa. Altri saranno protagonisti di divertenti allenamenti di gruppo, da svolgere nel pieno rispetto delle misure anti Covid. Tutti dovranno correre inseguendo quegli obbiettivi e non tanto i piazzamenti e i tempi. Di questo si parlerà in un apposito regolamento interno che il presidente Farina sta mettendo a punto insieme al direttivo. Con questi propositi e questo affiatamento la società saprà lasciare il segno, nonostante il Coronavirus. Restando fedele sempre ad uno slogan appena coniato dal vicepresidente Onorati: “Atletica Latina, una squadra, una storia!”.