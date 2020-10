Shares

LATINA – A Nola finisce 4-0 per il Latina Calcio 1932 grazie alla tripletta di Tortolano che segna nel primo tempo su rigore e poi si ripete al 17° e al 34° del secondo tempo. Due goal seguiti alla rete di Andrea Esposito un attimo prima del fischio di chiusura del primo tempo Soddisfatto l’attaccante che ha portato via il pallone con le firme: “E’ la prima tripletta in carriera”, spiega.