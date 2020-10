Banda larga nelle case popolari, coinvolte 15mila alloggi Ater del Lazio

Shares

“L’emergenza di questi mesi ha reso ancora più chiaro che il diritto alla connessione internet è fondamentale per non tagliare fuori nessuno”. Lo ha detto il governatore del Lazio Nicola Zingaretti che ha annunciato l’avvio del progetto di installazione della banda larga nelle case ATER “Un passaggio storico che coinvolgerà 15mila case e quindi tantissime famiglie”. Il protocollo con Open Fiber è stato firmato due giorni fa che ha vinto il bando dell’Azienda per l’edilizia Residenziale Pubblica e già nel 2020 saranno 1867 gli alloggi connessi e in tre anni si prevede di aver raggiungere tutte le 15mila abitazioni per un totale di 20mila chilometri di fibra ottica.