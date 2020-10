Covid-19, sale a 183 il numero dei ricoverati. Picco di contagi a Cisterna e Latina

Shares

LATINA – Sale oltre quota duemila il numero dei contagi registrati in provincia di Latina dall’inizio della pandemia con gli attuali positivi attivi che sono 1211. Preoccupante il numero dei pazienti ricoverati ospitati al Goretti e a Roma: sono 183 di cui sei persone sono in terapia intensiva. E’ quanto emerge dal bollettino della Asl che riporta i dati ufficiali che riguardano i solo residenti sul territorio. Domenica si sono registrati 75 nuovi casi con un picco a Cisterna dove ne sono emersi 21 legati al link di una palestra. Tanti casi anche a Latina con 22.

Ce ne sono stati poi 9 ad Aprilia, 7 a Terracina, 6 a Gaeta, 3 a Sezze e un caso ciascuno nei comuni di Castelforte, Cori, Minturno, Rocca Massima, Sermoneta, Sperlonga e Spigno Saturnia.

I casi totali sono ora 2004 (con indice di prevalenza al 34,84); 750 sono i guariti, 41 i deceduti, 1028 i contagiati trattati a domicilio.

restano attivi nei comuni di Aprilia, Gaeta e Priverno le postazioni permanenti di “Drive in” per l’esecuzione del test antigenico o molecolare volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2 ai quali si potrà accedere soltanto su prenotazione.

GAETA: attivo dalle ore 9:00 alle ore 15:00 dal lunedì al sabato

c/o ex Ospedale Monsignor Don Luigi di Liegro via salita cappuccini

APRILIA : attivo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 dal lunedì al sabato

c/o Fiera (mercato dei fiori) località Campoverde Km 46,600 (direzione Latina) della SS.148 Pontina

PRIVERNO: attivo dalle ore 8:30 alle ore 13:30 dal lunedì al sabato

c/o la Casa della Salute sita in via Madonna delle Grazie