La picchia poi la chiude sul balcone: arrestato a Latina un 40enne

LATINA – Chiusa sul balcone dopo essere stata picchiata dal compagno. E’ accaduto a Latina dove la Squadra Volante della Questura intervenuta ha arrestato M.A. 40 anni, originario di Napoli ma residente a Latina, accusato di sequestro di persona, atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della compagna.

I fatti nel pomeriggio di sabato quando la donna dolorante per i colpi ricevuti e chiusa sul terrazzino ha chiesto aiuto ed è stata soccorsa da un poliziotto fuori servizio che vive nello stesso stabile. L’agente, che aveva sentito il litigio e le urla, l’ha aiutata a scavalcare e poi l’ha accompagnata al pronto soccorso.

Lui invece, fermato sulle scale del palazzo mentre tentava di andare via e accompagnato in Questura è stato identificato; il magistrato di turno, letta la denuncia sporta dalla donna e visti i numerosi precedenti penali e di polizia per le condotte violente dell’uomo, ha disposto la misura degli arresti domiciliari.