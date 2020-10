Damiano Coletta scioglie la riserva: “Mi ricandido a Sindaco”. Confermato il “no” alle primarie

Shares

LATINA – Si era preso un periodo di tempo per pensarci su, dopo la richiesta di ricandidarsi a sindaco alle prossime Amministrative 2021, arrivatagli dalla base del Movimento Latina Bene Comune.

Oggi, Damiano Coletta, primo sindaco civico di Latina ha deciso di accettare la sfida. “Sono disposto a dare il mio impegno al 100%”. Lo ha detto in apertura di una videoconferenza stampa.

“Abbiamo sottratto la città alle infiltrazioni della criminalità organizzata. E’ vero – ha detto Coletta – non si governa solo con la legalità, ma la legalità è una condizione sine qua non. Stiamo arrivando al compimento della nostra esperienza amministrativa e lo abbiamo fatto con i valori annunciati, quelli del civismo, ma oggi dobbiamo aprirci al dialogo con i partiti che hanno preso le distanze da chi ha guidato in passato la città con un sistema clientelare. Il Partito Democratico, i Cinque Stelle con cui stiamo dialogando mantenendo però l’identità del civismo. Questo drammatico presente è una sfida che va vinta con tutte le energie positive e responsabili che devono scendere in campo per sconfiggere strumentalizzazioni, pregiudizi, ignoranza. Ragionando in termini di collettività e di bene comune, mettendo al centro l’equità, per costruire una Latina libera”.

Coletta ha confermato il suo no alle primarie.

Latina Bene Comune già ai primi di ottobre aveva dato la propria indicazione spiegando di voler proseguire il dialogo con le altre forze del campo largo, sgombrando il campo da dubbi: “seppur con critiche che accettiamo e siamo pronti ad accogliere, l’esperienza amministrativa del 2016 deve essere considerata come un punto di partenza per poter programmare il futuro” e dunque il campo largo “non potrà che ruotare attorno alla candidatura di Coletta”.