Impianti, l’Osservatorio per lo Sport chiede la Ex Rossi Sud di Latina per le Associazioni dilettantistiche

Shares

LATINA – L’Osservatorio per lo Sport lancia un appello a Comune e Provincia di Latina, un invito a mettere la ex Rossi Sud a disposizione delle società sportive concedendo in locazione all’Ente di piazza del Popolo gli spazi del Polo Fieristico di proprietà dell’Amministrazione Provinciale, a prezzi bassi.

“Sono contenta che anche a livello locale in molti si siano finalmente accorti dell’importanza dello sport, sia a livello sociale che a livello economico, e si sia finalmente riacceso, in qualche modo, il dibattito sul grande problema degli impianti sportivi. La verità è che Latina è assolutamente carente da questo punto di vista, cosa inaccettabile soprattutto in una città che, anno dopo anno, esporta campioni e talenti in ogni disciplina”, afferma l’avv. Annalisa Muzio, presidente dell’Osservatorio per lo Sport e il Turismo sportivo della provincia di Latina che lancia a nome delle oltre cento società sportive rappresentate dall’Osservatorio, una proposta concreta.

“Invito il Comune e la Provincia di Latina a correre in aiuto delle Asd che stanno rischiando di fallire, con tutte le conseguenze sociali ed economiche che ne conseguono, prendendo in esame la possibilità di mettere a disposizione i locali della ex Rossi Sud. Rivolgo un appello al presidente della Provincia, Carlo Medici, affinché accetti di concedere in locazione al Comune, a prezzi calmierati così come previsto per gli accordi tra Enti pubblici, la struttura di via Monti Lepini e rivolgo un appello al sindaco di Latina, Damiano Coletta, affinché prenda in seria considerazione questa possibilità concedendo, poi, gli spazi alle Asd”.

L’Osservatorio, dunque, si mette a disposizione dei due Enti, Comune e Provincia, anche con i propri esperti e consulenti, per potere mettere in pratica la proposta di utilizzare la ex Rossi Sud.