Latina, in commissione arriva il Pua

LATINA – Martedì mattina arriverà in commissione Governo del territorio il Pua. Si tratta della delibera di proposta preliminare che andrà in consiglio comunale per l’approvazione e che sarà successivamente oggetto di valutazione da parte della Regione Lazio, e si aprirà anche la fase in cui sarà possibile potrà inviare delle osservazioni.

“Sono molto soddisfatta del lavoro svolto per il piano di utilizzazione dell’arenile che ha impegnato per oltre due anni i lavori della commissione e dell’amministrazione” – afferma Maria Grazia Ciolfi consigliera con mandato del sindaco Damiano Coletta per la Marina. “Ritengo che il Pua che abbiamo elaborato – sottolinea – rappresenti una buona base di partenza, condivisa e consolidata. Ci siamo impegnati tantissimo per far sì che alla città di Latina venga reso un piano che garantisca servizi adeguati alla bellezza del territorio e a tutte le sue potenzialità, sia dal punto di vista ambientale che economico.

Resta la massima apertura ai suggerimenti da parte di enti e stakeholder, per migliorie che possono essere apportate al progetto.

Sarà possibile seguire la diretta streaming della commissione martedì mattina a partire dalle ore 9.00 sul sito del Comune di Latina, nella parte riservata alle commissioni consiliari.