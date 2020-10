La provincia di Latina al Ttg Travel di Rimini

Shares

LATINA – Anche la Provincia di Latina è presente quest’anno Ttg Travel Experience di Rimini, importante vetrina internazionale che richiama più di 2mila operatori da tutto il mondo tra enti, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie di trasporto, strutture ricettive e servizi per il turismo.

Il Presidente Carlo Medici questa mattina, insieme all’assessore regionale all’agricoltura Enrica Onorati e alla presidente dell’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo Annalisa Muzio, ha partecipato all’incontro su “Il sistema pontino: la costa, le isole, il mare, le potenzialità del turismo outdoor nel Lazio”.

“La nostra presenza, oggi, nel padiglione dedicato alla Regione Lazio – spiega il Presidente Medici – vuole rimarcare la nostra forte volontà di cambiare rotta sul tema turismo. Non era mai accaduto prima che la Provincia prendesse parte a una delle Fiere di settore più importanti per iniziare a gettare le basi per la creazione di un Brand turistico interamente dedicato alle bellezze paesaggistiche, storiche e naturalistiche a alle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Un lavoro iniziato più di un anno fa con l’istituzione permanente di un tavolo dedicato al Turismo, in Provincia, con i Comuni e con tutti i soggetti interessati, con lo scopo di rilanciare l’intero settore turistico e turistico sportivo del nostro territorio che, per le sue peculiarità, non ha nulla a che invidiare a territori che fanno del turismo un importante voce del capitolo economico. Oggi – spiega Medici – abbiamo iniziato a parlare del Marchio della provincia di Latina e a tessere contatti e relazioni con realtà nazionali ed internazionali. Vogliamo rilanciare l’immagine della nostra provincia e presentarla come un territorio outdoor di grande qualità puntando proprio su quelle tante bellezze naturalistiche e storiche che in molti ci invidiano”.

“La nostra provincia – hanno aggiunto il Presidente Medici e il Presidente dell’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo Muzio, intervenuta proprio su questa tema – rappresenta lo scenario perfetto anche per le attività sportive che si possono praticare all’aria aperta (passeggiate a piedi o in bicicletta in montagna o nelle zone costiere, attività di trekking, sport acquatici, vela). Un turismo in sintonia con la sostenibilità e il basso impatto ambientale, aperto a tutti. Il turismo dei borghi e lo sport all’aria aperta rappresentano, al momento, un settore trainante per il turismo. Abbiamo intenzione di promuovere il nostro territorio e la nostra offerta turistica anche all’estero ecco perché – ha concluso il presidente della Provincia – la nostra partecipazione alla Fiera di Rimini rappresenta, oggi, un così importante risultato così come i rapporti allacciati con la Regione che ringrazio ancora per averci ospitati come protagonisti di questa Fiera in cui si è parlato, per la prima volta – rimarca ancora Medici – anche del territorio pontino”.