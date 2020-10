Contributi ai ristoranti che servono prodotti tipici del Lazio: arriva il Bando Km0

Shares

LATINA – Nel Lazio ristoranti, agriturismi e aziende di catering che vorranno acquistare prodotti a Denominazione di Origine o a Indicazione Geografica o ancora classificati come Prodotti Agroalimentari Tradizionali riceveranno un contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa effettuata per rifornirsi di quei prodotti. La misura è stata presentata oggi dal Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti con gli Assessori all’Agricoltura e Ambiente , Enrica Onorati, e allo Sviluppo Economico, Paolo Orneli. Si chiama bando BONUS LAZIO KM0 e destina 10 milioni di euro al settore della ristorazione per l’acquisto di prodotti agroalimentari del Lazio.

IL VOUCHER – In pratica sarà concesso un contributo sotto forma di voucher per l’acquisto di prodotti DO, IG e PAT, da un minimo di 500 euro a un massimo di 5000 (a fronte di spese variabili tra 1667 e 16667 euro) con l’obiettivo di promuovere misure di aiuto che consentano la ripresa delle attività sul territorio.

CHI PUO’ PARTECIPARE – Potranno partecipare al bando, per cui saranno garantite procedure semplificate e tempestive, gli operatori della ristorazione che esercitano attività primaria o secondaria nel Lazio iscritta ai seguenti codici ATECO: ristorazione con somministrazione (cod. 56.10.11); attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (cod. 56.10.12); ristorazione su treni e navi (cod. 56.10.50); catering per eventi, banqueting (cod. 56.21.00).

l bando sarà pubblicato il 20 ottobre sul sito di Regione Lazio.

“Ringrazio la nostra Direzione, l’Assessorato allo Sviluppo Economico e LAZIOcrea SpA con cui abbiamo messo in campo un’azione strategica e immediatamente operativa per creare valore e dare sostegno al nostro #MadeInLazio – commenta l’assessora Enrica Onorati – Un made in Lazio capace di fare sistema, in modo virtuoso, di creare economia, valore aggiunto, di essere motore per nuove sinergie. Viviamo un periodo particolarmente complesso, è vero, ma possiamo e dobbiamo ripartire dalla #valorizzazione e dalla #promozione della nostra splendida, unica e variegata regione, dal nostro Made in Lazio, dalle donne e dagli uomini che non hanno voluto arrendersi e che continuano a lavorare, con grande dedizione, impegno e sacrificio”.