Latina, dopo i dati Covid, primo provvedimento per le scuole: “Invitiamo i dirigenti a usare la DAD”

LATINA – Massimo ricorso alla Dad, la didattica a distanza e maggiore rigidità sul fronte controlli e sanzioni che devono essere sevete. E’ quanto si è deciso nel corso del vertice convocato dal Prefetto Maurizio Falco con la Asl e i Comune, cominciato a mezzogiorno e terminato poco fa.

Per il sindaco di Latina Damiano Coletta:”dobbiamo evitate gli assembramenti nelle zone della movida ma anche fuori scuola. Per quanto riguarda i locali pubblici la decisione è di accorciare le”orario di chiusura dal lunedì al giovedì fino a allle 24,45 e nel fine settimana un’ora in più”.