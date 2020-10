Cluster elettorale a Terracina, la sindaca Tintari: “No allarmismi, rispettate le regole”

Shares

TERRACINA – La notizia seguita a quella dei 73 casi di contagio in un solo giorno (domenica) è che c’è un cluster elettorale che preoccupa. Quello legato alla festa di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco di Terracina Valentino Giuliani, alla quale ha preso parte il leader della Lega Matteo Salvini, con i parlamentari pontini Zicchieri e Durigon e l’europarlamentare Adinolfi. Circa 200 persone dovranno essere sottoposte ai controlli e la Asl sta lavorando all’attivazione di un apposito drive in.

Rassicura la sindaca facente funzioni Roberta Tintari: “Le notizie che giungono sui casi di Terracina e su probabili focolai non devono creare allarmismi, ma invitare tutti alla massima prudenza e al rispetto rigoroso delle regole che conosciamo bene: mascherina indossata sempre correttamente e igiene profonda delle mani. In questi minuti mi sto confrontando con la ASL per stabilire dove realizzare il drive in per i tamponi che sarà operativo tra domani e dopodomani. L’appello è quello di non recarsi assolutamente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Terracina per effettuare i tamponi, ma di aspettare che venga comunicato dove si attiverà il drive in. Le persone interessate verranno comunque avvisate dalle autorità sanitarie. Desidero esprimere ai nostri concittadini affetti da Covid e alle loro famiglie la massima solidarietà e vicinanza mia e dell’intera città di Terracina. Auguro loro pronta guarigione e serenità a tutti i propri cari”.

Quello di ieri è stato senza dubbio il bollettino più tragico con 73 nuovi casi positivi emersi nei Comuni di Aprilia (6), di Cisterna di Latina (8), di Cori (1), di Fondi (1), di Formia (2), di Itri (4), di Latina (25), di Minturno(1), di Monte S. Biagio (1), di Pontinia (1), di Priverno (2), di Roccagorga (1), di Sabaudia (4), di San Felice Circeo (4), di Sermoneta (1), di Sezze (2), di Sonnino (2), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (6).

IN OSPEDALE – Sono 1369 i casi totali e 88 persone della provincia di Latina sono ricoverate per il virus perché hanno sviluppato la polmonite. Una donna è in terapia intensiva anche se non intubata, in condizioni critiche. Al Goretti in urgenza è stato aperto anche il terzo reparto Covid.

SCUOLE A Sabaudia chiuse tutte le prime elementari della Cencelli e una quinta a Borgo San Donato. A Latina prima classe interessata da un contagio alla scuola media Volta, mentre sabato era toccato al liceo classico. Chiusure anche a Cisterna e Pontinia. Trenta in tutto sul territorio le classi a casa. Preoccupano i contagi anche tra i bambini: a Fondi positivo un bambino di 35 giorni, a Monte San Biagio uno di 3 anni.

DRIVE IN – Dopo le ultime giornate con un crescendo di auto in fila e forti disagi per chi deve fare il tampone prescritto dal medico o dal pediatra di base o chiesto dal Dipartimento di Prevenzione nell’ambito del lavoro di ricostruzione dei link, la giornata di oggi alla postazione drive.in del Sani non si annuncia migliore. “Oggi l’accesso al “drive in” di Latina non sarà regolato dalla prenotazione per riprogrammazione dell’applicativo”, spiegano dalla Asl. Ma ci si può prenotare per domani: “A tutti i cittadini che si troveranno in coda lunedì 5 ottobre, si suggerisce di prenotare per il giorno successivo al fine di avere la certezza di effettuare il tampone in un tempo ragionevole”. Poi

dalla giornata di martedì 6 ottobre “non sarà garantito il tampone alle persone prive di prenotazione, ad eccezione di: cittadini che devono partire per Stati Esteri, dove viene richiesta idonea certificazione, per i quali sarà sufficiente mostrare al personale del “drive in” idoneo titolo di viaggio e ricevuta di pagamento; cittadini contattati dal Dipartimento di Prevenzione, che procederà direttamente ad effettuare la prenotazione”. La registrazione si effettua con Qr Code o sul sito della Asl.