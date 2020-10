Quattro chili di droga in casa, arrestato a Cisterna un 25enne

Shares

CISTERNA DI LATINA – Gli hanno trovato in casa quattro chili di stupefacenti, i carabinieri della stazione di Cisterna durante un servizio antidroga hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione a fini di spaccio un ragazzo di 25 anni. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati scoperti 2,5 kg di marijuana e 1,5 di hashish2, bilancini e materiale per il confezionamento. Oggi il processo per direttissima in Tribunale a Latina.